    टीम ने ट्रेन के पैंट्री कार में चेक की खाने की गुणवत्ता, फूड वेंडरों को दी कड़ी चेतावनी

    By Manees Pandey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:52 PM (IST)

    बरेली में वाणिज्यिक टीम ने जम्मूतवी-सियालदाह एक्सप्रेस की पैंट्री कार में खाने की गुणवत्ता की जांच की। रेल नीर के स्टॉक का निरीक्षण किया गया और वेंडरों को चेतावनी दी गई। कर्मचारियों को कूड़ा निर्धारित प्लेटफार्म पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। टीम ने खाद्य मानकों का मूल्यांकन किया और कूड़ा प्रबंधन के लिए सख्त निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके।

    खाने की गुणवत्‍ता चेक करती टीम

    जागरण संवाददाता, बरेली। कामर्शियल टीम जम्मूतवी-सियालदाह एक्सप्रेस की पैंट्री कार में अचानक पहुंची और वहां यात्रियों के लिए तैयार किए जा रहे खाने की गुणवत्ता को चेक किया। साथ ही यह भी देखा कि वहां रेल नीर का पर्याप्त स्टाक है या नहीं। उन्होंने पैंट्री कार के स्टाफ को सख्त हिदायत दी कि वह कूड़ा पटरी या किसी प्लेटफार्म पर नहीं फेकेंगे। उनके लिए जो स्टेशन निर्धारित है, वहीं पर इसका निस्तारण कराया जाए।

    सीएमआइ इमरान टीम के साथ इस ट्रेन में चढ़ गए और पैंट्री कार को चेक किया। उन्होंने देखा जो खाना यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है, वह रेलवे की ओर से निर्धारित तय मानकों के अनुरूप है या नहीं। हालांकि खाने की क्वालिटी तो ठीक मिली। साथ ही रेल नीर की भी कोई कमी नहीं है।

    उन्होंने बताया कि ज्यादातर ट्रेनों के पैंट्री कार का जो कूड़ा बचता है कि उसे यहां आसपास लखनऊ और दिल्ली के स्टेशनों पर ही निस्तारित करने की व्यवस्था है। यह कूड़ा वहीं पहुंचाया जाए, इसके लिए पैंट्री कार के स्टाफ को सख्त हिदायत दी कि इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

    कूड़ा रेलवे के ट्रैक या किसी दूसरे प्लेटफार्म पर नहीं फेंका जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने प्लेटफार्म के वेंडरों के खाने को भी चेक किया। उन्होंने बताया कि समय-सयम पर खाने की गुणवत्ता की जांच की जाती है ताकि किसी यात्री को खराब या घटिया खाना न दिया जा सके।