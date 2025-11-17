नई साल में फर्राटा भरेंगे वाहन: बरेली के नवदिया झादा पर सिक्सलेन फ्लाइओवर का काम अंतिम चरण में

कमलेश शर्मा, जागरण बरेली। जिले पर लगे सबसे बड़े ब्लैक स्पाट का दाग जल्द धुल जाएगा। नवदिया झादा पर निर्माणाधीन सिक्सलेन फ्लाइओवर का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नई साल में आगामी जनवरी माह तक इस पर फर्राटा भरते हुए वाहन निकल सकेंगे। बरेली-बीसलपुर रोड पर बना अवरोध भी खत्म हो जाएगा। फ्लाइओवर के नीचे अंडरपास निकाला जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवदिया झादा पर रोजाना दुर्घटनाओं में लोगों की असमय जान चली जा रही थी। जिला और मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनता आ रहा था। दो साल पहले तत्कालीन मंडलायुक्त के नेतृत्व में पुलिस, परिवहन विभाग, एनएचएआइ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मौका मुआयना किया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लाेक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयासों से यहां 1.8 किमी का सिक्सलेन फ्लाइओवर का निर्माण कराने की स्वीकृति बनी। फ्लाइओवर निर्माण आरंभ होने से पहले भी फ्लाइओवर की डिजाइन को लेकर पेच फंस गया था, परिवहन विभाग के विशेषज्ञों ने इस पर आपत्ति लगाई थी। फिर रि-डिजाइन कराकर फाइनल किया गया।

शासन से 29 करोड़ 83 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई तो निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआइ, मुरादाबाद को सौंपी गई। बजट आवंटित हुआ ही निर्माण का ठेका मेसर्स विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कंपनी ने पिछली साल 980 मीटर में बनने वाले सिक्स लेन, फ्लाइओवर और एप्रोच मार्ग का कार्य पिछली साल आरंभ करा दिया था।

शुरूआत में कार्य की गति तेज रही, लेकिन बरसात शुरू हो जाने से चार महीने तक काम ठप रहा। पिछले सितंबर से निर्माण की गति तेज हुई और सिक्सलेन फ्लाइओवर को स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो गया है। लखनऊ, नैनीताल, दिल्ली को सीधे जोड़ने वाले इस फ्लाइओवर में अब दोनों तरफ एप्रोच निर्माण भी आरंभ करा दिया गया है।

कार्यदायी संस्था से हुए अनुबंध के अनुसार आगामी नौ जनवरी तक परियोजना पूर्ण होनी है, लेकिन निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। हालांकि जनवरी के अंत तक निर्माण पूर्ण हो सकता है और वाहनों के लिए फ्लाइओवर चालू किया जा सकता है।

फ्लाइओवर के नीचे अंडरपास बनते नहीं लगेगी देर वर्तमान में सिक्सलेन फ्लाइओवर के निर्माण की वजह से बरेली-बीसलपुर का मुख्य मार्ग महीनों से बंद है। वाहनों के आवागमन के लिए हाईवे पर दोनों एक-एक किमी की दूरी पर कट बनाया गया है। बीसलपुर की तरफ से आने वाली वाहन शाहजहांपुर की तरफ कट से आ रहे हैं, जबकि बीसलपुर जाने वाले वाहन पीलीभीत की साइड में बने कट से जा रहे हैं।

हाईवे पर चौबीस घंटे सैकड़ों वाहनों का आवागमन रहता है, इसको देखते हुए चौराहे पर पुलिस तैनात की गई है। फ्लाइओवर के नीचे बरेली-बीसलपुर रोड का रास्ता अंडरपास से बन जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसका निर्माण होते देर नहीं लगेगी।