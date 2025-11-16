बरेली शहर के विकास को मिलेगी गति, पीलीभीत रोड टाउनशिप और इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्वीकृत

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के विकास को गति देने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) बोर्ड ने शहर में दो बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति दी। बोर्ड ने पीलीभीत रोड पर आवासीय योजना और रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी, चिटौली में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास की स्वीकृति दे दी। अब मुख्यमंत्री के दौरे (20 से 25 नवंबर तक प्रस्तावित) के दौरान परियोजनाओं का लाेकार्पण कर भूमि अधिग्रहण शुरु करने का दावा किया जा रहा है।

मंडलायुक्त भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह साढ़े 11 बजे बीडीए बोर्ड की बैठक आहूत की गई। बोर्ड ने पीलीभीत रोड पर 267 हेक्टेयर में प्रस्तावित नई आवासीय योजना के विकास को स्वीकृति दे दी। साथ ही जल्द भूमि अधिग्रहण शुरु कर योजना के विकास पर फोकस करने को कहा गया। इस दौरान बोर्ड ने रहपुरा जागीर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

अब विकास प्राधिकरण किसानों से सहमति लेने के साथ क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण कर बोर्ड से अनुमोदन लेकर भूमि खरीदने का कार्य शुरू करेगा। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में ट्रांसपोर्ट नगर, लाजिस्टक, वेयर हाउस, डारमेट्री हास्पिटल फैसिलिटी, फायर स्टेशन, कैफेटेरिया, बैंक, सीयूजीएल गैस लाइन, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, ई-चार्जिंग स्टेशन आदि उपयोग के लिए भूखंड उपलब्ध होंगे।

इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना से उद्यमियों को बेहतर संरचनात्मक सुविधाएं मिलने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। बीडीए की 93 वीं बोर्ड में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, सचिव वंदिता श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता, विद्युत विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, संयुक्त आयुक्त उद्योग, पार्षद राजेश अग्रवाल, शालिनी वर्मा, पूनम, पुष्पेंदु शर्मा, हर्षवर्धन आर्य आदि एवं अन्य सदस्य रहे।

नौ गांव में विकसित होगी आवासीय योजना, 26,500 हजार में मिलेगा भूखंड प्राधिकरण की पीलीभीत रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप अडूपुरा जागीर, अहिलादपुर, आसपुर खूबचन्द, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर व नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1443 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी। बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार भूमि की क्रय एवं आंतरिक व वाह्य विकास कार्यो आदि की लागत जोड़ने के बाद आमजन को 26,500 प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंडों का आवंटन किया जायेगा।