जागरण संवाददाता, बरेली। बच्चों का टीकाकरण न कराने वाले 238 परिवारों को चिह्नित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी लिस्ट भी डीएसओ को भेज दी है। अब इनके कार्डों पर दर्ज करीब दो हजार से ज्यादा लोगों का कोटे का राशन वितरण बंद करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर में मिलने वाले राशन वितरण में इन परिवारों को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इनकी काउंसलिंग लगातार जारी है, जो लोग मान जाएंगे, उन्हें इससे बाहर भी कर दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कुछ परिवार विरोध कर रहे हैं या फिर वह बहकावे में आकर सहयोग नहीं कर रहे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही थी। इसके बाद डीएम ने इसे लेकर सख्ती की और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे परिवारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे।

इसकी सूची तैयार की गई तो 238 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया, जो टीकाकरण में शामिल नहीं हुए थे। इन परिवारों पर अंकुश लगाने के लिए तय किया गया है कि ये परिवार अगर नवंबर तक टीकाकरण में शामिल नहीं होते हैं तो दिसंबर से इन परिवारों के दो हजार से ज्यादा लोगों का कोटे का राशन वितरण बंद करने की तैयारी है।