    बरेली में सख्ती: बच्चों का वैक्सीनेशन न कराने पर 238 परिवारों का राशन कार्ड हो सकता है रद, काउंसि‍लिंग जारी

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 11:17 PM (IST)

    बरेली में टीकाकरण से इनकार करने वाले 238 परिवारों के दो हजार से अधिक सदस्यों का राशन वितरण दिसंबर से बंद करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे परिवारों की सूची डीएसओ को भेज दी है। लगातार काउंसलिंग के बावजूद टीकाकरण में शामिल न होने पर यह कार्रवाई की जा रही है। डीएम के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। बच्चों का टीकाकरण न कराने वाले 238 परिवारों को चिह्नित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी लिस्ट भी डीएसओ को भेज दी है। अब इनके कार्डों पर दर्ज करीब दो हजार से ज्यादा लोगों का कोटे का राशन वितरण बंद करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर में मिलने वाले राशन वितरण में इन परिवारों को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इनकी काउंसलिंग लगातार जारी है, जो लोग मान जाएंगे, उन्हें इससे बाहर भी कर दिया जाएगा।

    बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर कुछ परिवार विरोध कर रहे हैं या फिर वह बहकावे में आकर सहयोग नहीं कर रहे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही थी। इसके बाद डीएम ने इसे लेकर सख्ती की और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में ऐसे परिवारों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए थे।

    इसकी सूची तैयार की गई तो 238 परिवारों को सूचीबद्ध किया गया, जो टीकाकरण में शामिल नहीं हुए थे। इन परिवारों पर अंकुश लगाने के लिए तय किया गया है कि ये परिवार अगर नवंबर तक टीकाकरण में शामिल नहीं होते हैं तो दिसंबर से इन परिवारों के दो हजार से ज्यादा लोगों का कोटे का राशन वितरण बंद करने की तैयारी है।

    डीएसओ मनीष सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से इन परिवारों की सूची मिल गई है। इनके कार्डों में करीब दो हजार लोगों के नाम शामिल हैं। इस सभी का राशन वितरण अगले माह से बंद करने की तैयारी चल रही है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी (डीआइओ) डा. प्रशांत रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण न कराने वाले परिवारों की सूची जिला पूर्ति अधिकारी को सौंप दी है।

     

