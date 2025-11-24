Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्य विभाग का डंडा! बरेली में प्रकाश हॉस्पिटल सील, 2 अन्य अस्पतालों के दस्तावेज तलब

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन: निरीक्षण में प्रकाश हॉस्पिटल सील हुआ और दो अस्पतालों से रिकॉर्ड माँगा गया। ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर बिना रेडियोलॉजिस्ट के संचालित मिला। आरोग्य मेले की व्यवस्थाओं में भी खामियाँ पाई गईं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण करते एसीएमओ डा लाइक अहमद। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, बरेली। स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई खामियां मिलीं। जिन्हें दूर कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसीएमओ ने दो अस्पतालों बगैर जरूरी दस्तावेज के संचालित होते पकड़ा। इन दोनों अस्पताल संचालकों से दो दिन के अंदर रिकार्ड दिखाने को कहा। इसके साथ एक अस्तपाल को सील करने की कार्रवाई भी की गई। अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड सेंटर बगैर रेडियोलाजिस्ट के चलता हुआ मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसीएमओ डा. लईक अहमद और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भोजीपुरा डा. सतीश चौधरी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परसूनगला का औचक निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मेले में लाभार्थियों की जांच के साथ दवा का वितरण होता मिला। निरीक्षण के दौरान डा. लईक अहमद ने व्यवस्थाओं का आकलन किया गया, उन्होंने पीएचसी पर पीने के पानी और सफाई की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

    डा. लईक अहमद द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राइवेट अस्पताल नियाजी आई क्लिनिक और फ़ैमिली हास्पिटल का निरीक्षण भी किया गया । निरीक्षण के दौरान स्टाफ के द्वारा पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए अधिकारियों अस्पताल संचालकों को दो दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने को कहा। इसके अलावा डा. लईक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसूधरन जागीर में भी स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया।

    यहां फार्मासिस्ट बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस पर उनके स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद उन्होंने सीएचसी शेरगढ़ में लेवर रूम औऱ इमरजेंसी रूम को भी देखा। इसके साथ ही डा. लईक अंसारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकार डा. गजेंद्र सिंह ने कस्बे में बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों का संज्ञान लेते हुए प्रकाश हास्पिटल का निरीक्षण किया। वहां पर कोई डाक्टर एवं जिम्मेदार स्टाफ की मौजूदगी नहीं पाई गई।

    अस्पताल में पंजीकरण एवं किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए। इस पर प्रकाश हास्पिटल को सील कर दिया गया। इसके बाद ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर की भी जांच में कोई रेडियोलाजिस्ट चिकित्सक नहीं मिला एवं उसके द्वारा बरेली सेंटर का पंजीकरण दिखाया गया। इस पर एसीएमओ ने सभी रिकार्ड के साथ दो दिन के अंदर प्रस्तुत होने के निर्देश दिए हैं।

    खांसी और वायरल के मरीजों की रही अधिक संख्या

    आरोग्य मेले में ज्यादातर मरीज सर्दी-खांसी और वायरल के रहे। मढ़ीनाथ स्थित यूपीएचसी में भी ज्यादातर मरीज सर्दी खांसी के ही मिले। उनका परीक्षण करने के बाद आवश्यक दवाएं दी गईं। इसके अलावा डीपीएस आयुष्मान डा. अनुराग अग्रवाल ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हजियापुर का निरीक्षण किया। उन्होंने जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा कई और जगहों पर निरीक्षण किया गया।

     

    यह भी पढ़ें- योगी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से 4.25 करोड़ को मिला आयुष्मान कवर; बरेली मंडल प्रदेश में बना नंबर वन

     

    यह भी पढ़ें- अब इलाज के लिए जरूरी आभा ID: अस्पताल में हंगामा, पर्चा न बनने से बगैर उपचार लौटे सर्दी-जुकाम के मरीज