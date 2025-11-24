स्वास्थ्य विभाग का डंडा! बरेली में प्रकाश हॉस्पिटल सील, 2 अन्य अस्पतालों के दस्तावेज तलब

जागरण संवाददाता, बरेली। स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई खामियां मिलीं। जिन्हें दूर कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसीएमओ ने दो अस्पतालों बगैर जरूरी दस्तावेज के संचालित होते पकड़ा। इन दोनों अस्पताल संचालकों से दो दिन के अंदर रिकार्ड दिखाने को कहा। इसके साथ एक अस्तपाल को सील करने की कार्रवाई भी की गई। अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड सेंटर बगैर रेडियोलाजिस्ट के चलता हुआ मिला।

एसीएमओ डा. लईक अहमद और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भोजीपुरा डा. सतीश चौधरी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परसूनगला का औचक निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मेले में लाभार्थियों की जांच के साथ दवा का वितरण होता मिला। निरीक्षण के दौरान डा. लईक अहमद ने व्यवस्थाओं का आकलन किया गया, उन्होंने पीएचसी पर पीने के पानी और सफाई की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

डा. लईक अहमद द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राइवेट अस्पताल नियाजी आई क्लिनिक और फ़ैमिली हास्पिटल का निरीक्षण भी किया गया । निरीक्षण के दौरान स्टाफ के द्वारा पूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए अधिकारियों अस्पताल संचालकों को दो दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने को कहा। इसके अलावा डा. लईक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसूधरन जागीर में भी स्वास्थ्य मेले का निरीक्षण किया।

यहां फार्मासिस्ट बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस पर उनके स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद उन्होंने सीएचसी शेरगढ़ में लेवर रूम औऱ इमरजेंसी रूम को भी देखा। इसके साथ ही डा. लईक अंसारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकार डा. गजेंद्र सिंह ने कस्बे में बिना पंजीकरण चल रहे अस्पतालों का संज्ञान लेते हुए प्रकाश हास्पिटल का निरीक्षण किया। वहां पर कोई डाक्टर एवं जिम्मेदार स्टाफ की मौजूदगी नहीं पाई गई।

अस्पताल में पंजीकरण एवं किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाए गए। इस पर प्रकाश हास्पिटल को सील कर दिया गया। इसके बाद ओम अल्ट्रासाउंड सेंटर की भी जांच में कोई रेडियोलाजिस्ट चिकित्सक नहीं मिला एवं उसके द्वारा बरेली सेंटर का पंजीकरण दिखाया गया। इस पर एसीएमओ ने सभी रिकार्ड के साथ दो दिन के अंदर प्रस्तुत होने के निर्देश दिए हैं।