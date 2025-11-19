अब इलाज के लिए जरूरी आभा ID: अस्पताल में हंगामा, पर्चा न बनने से बगैर उपचार लौटे सर्दी-जुकाम के मरीज

जागरण संवाददाता, बरेली। सर्दी-जुकाम और खांसी के मरीजों का काफी संख्या के बीच जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया, जब कर्मचारियों ने ओपीडी के लिए लोगों के मैनुअल पर्चा बनाने से इंकार कर दिया। पर्चा बना रहे स्टाफ का कहना है कि पर्चा अब आनलाइन ही बनेगा। इसके लिए आभा आइडी होना जरूरी है। जिनके पास अब तक आइडी नहीं है, वे आधार और मोबाइल लेकर आए।

ऐसे में कुछ मरीज जिनके पास ये दोनों ही चीजें नहीं थी, वे काफी नाराज हो गए और इसकी शिकायत लेते एडीएसआइसी के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया कि शासन आभा आइडी को लेकर बेहद सख्त है। हालांकि बाद में उन लोगों को समझा कर वापस कर दिया गया।

बदलते मौसम में सर्दी, खांसी के साथ जुकाम के मरीजों की काफी संख्या जिला अस्पताल में पहुंच रही है। ओपीडी के लिए पर्चा बनवाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेेकिन बुधवार को पर्चा बना रहे अस्पताल के स्टाफ ने तमाम लोगों के पर्चा बनाने से इसलिए मना कर दिया, क्योंकि उनके पास आभा आइडी नहीं थी।

उनका कहना है कि अब आनलाइन ही पर्चे बनेंगे। इसके लिए जिन लोगों के पास यह आइडी नहीं बनी है, वे मोबाइल और आधार नंबर लाकर इसे बनवा लें। ऐसे में पर्चा न बन पाने से नाराज तमाम लोगों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि यह ठीक नहीं है। कई मरीज ऐसे हैं, जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है लेकिन पर्चा न बन पाने से उन्हें ओपीडी कराए बगैर ही वापस लौटना पड़ेगा लेकिन स्टाफ मैनुअल पर्चा बनाने को तैयार नहीं हुआ।