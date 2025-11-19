अब इलाज के लिए जरूरी आभा ID: अस्पताल में हंगामा, पर्चा न बनने से बगैर उपचार लौटे सर्दी-जुकाम के मरीज
बरेली जिला अस्पताल में OPD पर्चे अब केवल आभा ID (ABHA ID) से ऑनलाइन बन रहे हैं। मैनुअल पर्चा बंद होने से सैकड़ों मरीज इलाज नहीं करा पाए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन ने इसे शासन की सख्ती बताया। बिना ID के इलाज मुश्किल।
जागरण संवाददाता, बरेली। सर्दी-जुकाम और खांसी के मरीजों का काफी संख्या के बीच जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया, जब कर्मचारियों ने ओपीडी के लिए लोगों के मैनुअल पर्चा बनाने से इंकार कर दिया। पर्चा बना रहे स्टाफ का कहना है कि पर्चा अब आनलाइन ही बनेगा। इसके लिए आभा आइडी होना जरूरी है। जिनके पास अब तक आइडी नहीं है, वे आधार और मोबाइल लेकर आए।
ऐसे में कुछ मरीज जिनके पास ये दोनों ही चीजें नहीं थी, वे काफी नाराज हो गए और इसकी शिकायत लेते एडीएसआइसी के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया कि शासन आभा आइडी को लेकर बेहद सख्त है। हालांकि बाद में उन लोगों को समझा कर वापस कर दिया गया।
बदलते मौसम में सर्दी, खांसी के साथ जुकाम के मरीजों की काफी संख्या जिला अस्पताल में पहुंच रही है। ओपीडी के लिए पर्चा बनवाने के लिए लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेेकिन बुधवार को पर्चा बना रहे अस्पताल के स्टाफ ने तमाम लोगों के पर्चा बनाने से इसलिए मना कर दिया, क्योंकि उनके पास आभा आइडी नहीं थी।
उनका कहना है कि अब आनलाइन ही पर्चे बनेंगे। इसके लिए जिन लोगों के पास यह आइडी नहीं बनी है, वे मोबाइल और आधार नंबर लाकर इसे बनवा लें। ऐसे में पर्चा न बन पाने से नाराज तमाम लोगों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि यह ठीक नहीं है। कई मरीज ऐसे हैं, जिन्हें तत्काल इलाज की जरूरत है लेकिन पर्चा न बन पाने से उन्हें ओपीडी कराए बगैर ही वापस लौटना पड़ेगा लेकिन स्टाफ मैनुअल पर्चा बनाने को तैयार नहीं हुआ।
इससे नाराज लोग अस्पताल में एडीएसआइसी डा. अजय मोहन अग्रवाल के पास पहुंचे और उन्होंने पर्चा काउंटर के स्टाफ की शिकायत की। हालांकि एडीएसआइसी ने लोगों को समझाया कि यह सख्ती शासन स्तर से ही है। इसलिए आभा आइडी बनवाना जरूरी है। इससे चिकित्सकों को मरीजों की बीमारी की हिस्ट्री जानने में आसानी होगी। इसके बाद लोग वापस चले गए।
अब आभा आइडी से ही ओपीडी के लिए पर्चे आनलाइन बनवाने को लेकर सरकार के स्तर से ही सख्ती है। हालांकि बुधवार को कुछ लोग आफलाइन पर्चा न बनवाने की शिकायत लेकर आए थे। उन्हें यह समझा दिया गया है कि आभा आइडी बनवाकर ही आएं। आइंदा उनके पर्चे नहीं बन पाएंगे।
- डा. अजय मोहन अग्रवाल, एडीएसआइसी
