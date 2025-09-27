Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में बवाल होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे ये दो शब्द, लोगों ने क्या-क्या लिखा?

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 03:44 PM (IST)

    बरेली में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज के बाद सोशल मीडिया पर यूपी और बरेली पुलिस के समर्थन में हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लाखों लोगों ने पुलिस के समर्थन में पोस्ट किए। उपयोगकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। योगी सरकार की प्रशंसा भी की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    एक्स पर ट्रेंडिंग में रही यूपी और बरेली पुलिस

    जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रवियों पर लाठी चार्ज होते ही एक्स पर यूपी और बरेली पुलिस का हैशटैंग ट्रेंड करने लगा। तमाम लोगों ने इन्हीं दोनों हैशटैग का प्रयोग कर पोस्ट किए। जिससे शाम तक यूपी पुलिस टाप चार और बरेली पुलिस टाप सात में रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्स पर लाखों लोगों ने यूपी और बरेली पुलिस के समर्थन में पोस्ट किया। रोहित उपाध्याय नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि यूपी को नेपाल बनाने वालों की हालत देख लीजिए, मात्र 40 पुलिसकर्मियों ने ही दो हजार से अधिक की भीड़ को भंडारा खिला दिया।

    तनु शर्मा लाठी चार्ज का वीडियो पोस्ट करती हुई लिखती हैं कि ...और इसी के साथ बरेली पुलिस मोहब्बत बांटती हुई। इसी तरह से अवकुश सिंह मलिक लिखते हैं कि यूपी की गद्दी पर महंत योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और बरेली के कप्तान अनुराग आर्य हैं।

    फिर भी बरेली में अगर भाईजान शांतिभंग करेंगे तो ऐसा ही होगा। विजय गौतम लिखते हैं कि बरेली पुलिस ने निभाया जुम्मे का वादा। केसरिया नाम की आइडी से लिखा गया है कि तुम पाखंडी भारत में नेपाल जैसी क्रांति लाओगे। इसी तरह से तमाम कमेंट इंटरनेट मडियो पर प्रसारित हो रहे हैं।