Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीख मांगता रहा बेबस पिता: 'मेरा दूसरा नवजात कहां है? इन्होंने मेरा बच्चा गायब किया!'

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    बरेली के एक पिता, सुरेश बाबू, अपनी पत्नी के जुड़वां बच्चों के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बावजूद अस्पताल द्वारा एक ही बच्चे के जन्म की जानकारी देने पर परे ...और पढ़ें

    Hero Image

    ज‍िला म‍ह‍िला अस्‍पताल में भर्ती मह‍िला

    अनूप गुप्ता, जागरण, बरेली। इन लोगों ने मेरा एक बच्चा गायब कर दिया है, मेरे दिल का दूसरा टुकड़ा कहां है...? एक लाचार पिता महिला अस्पताल के स्टाफ के आगे बच्चे के लिए बेबस होकर भीख मांगता रहा, लेकिन वहां खड़े किसी स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। मामला बढ़ता इससे पहले स्टाफ ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर जज्जा-बच्चा दोनों को डिस्चार्ज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Untitled design (26)

    लाचार किसान पिता इधर-उधर भटकता रहा। पढ़ा-लिखा नहीं होने से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां शिकायत करे। फिर वह सीएमएस के पास पहुंचा। उन्होंने जांच का भरोसा देकर उसे तसल्ली दी। फरीदपुर तहसील के थाना भुता के गांव गजनेरा निवासी सुरेश बाबू ने गर्भवती पत्नी राजेश्वरी देवी का दो बार अल्ट्रासाउंड कराया था।

    पहली जांच एक निजी अस्पताल में तीन सितंबर को कराई थी, तब बच्चा 26 हफ्ते का था। उस रिपोर्ट में बताया कि गर्भ में पल दो बच्चों में एक की सांस चल रही है। सुरेश ने बच्चे के 34 हफ्ते पूरे होने पर 14 नवंबर को जिला महिला अस्पताल में फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो उस रिपोर्ट में भी जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि की गई।

    Untitled design (27)

    महिला अस्पताल में जब राजेश्वरी देवी का प्रसव हुआ तो स्टाफ ने एक ही बच्ची के जन्म होने की जानकारी दी। अब सवाल है कि जब दोनों रिपोर्ट में जुड़वा बच्चा होने की बात कही जा रही थी, तो एकाएक यह बदल कैसे गया। यह जानकर खुद पीड़ित सुरेश बाबू भी हैरान रह गए। उन्हें शक हुआ कि उनके एक बच्चे को गायब कर दिया गया तो वह बिलख उठे।

    इसके बाद वह वहां प्रसव कराने वाली चिकित्सक के साथ दूसरे स्टाफ से पूछा, मेरा दूसरा बच्चा कहां है तो सभी हक्के-बक्के रह गए। स्टाफ बोला, एक ही बच्ची हुई है। इस पर पीड़ित पिता गिड़गिड़ाने हुए यह आरोप लगाने लगा कि जब अल्ट्रासाउंड में जुड़वा बच्चे बताए गए थे तो अब एक ही क्यों बताया जा रहा है।

    Untitled design (28)

    उनका आरोप है कि उन्होंने वहां स्टाफ से प्रसव से पहले कराई गई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन वह रिपोर्ट उसे नहीं दी गई। आरोप है कि कहीं उनका बच्चा गायब तो नहीं कर दिया है। हालांकि, इन आरोपों के बाद सीएमएस ने जांच शुरू करा दी है।

     

    यह भी पढ़ें- 'पेट में दो थे, बाहर सिर्फ एक!' महिला अस्पताल की डिलीवरी पर गहराया संदेह, हाई लेवल जांच शुरू