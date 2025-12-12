भीख मांगता रहा बेबस पिता: 'मेरा दूसरा नवजात कहां है? इन्होंने मेरा बच्चा गायब किया!'

अनूप गुप्ता, जागरण, बरेली। इन लोगों ने मेरा एक बच्चा गायब कर दिया है, मेरे दिल का दूसरा टुकड़ा कहां है...? एक लाचार पिता महिला अस्पताल के स्टाफ के आगे बच्चे के लिए बेबस होकर भीख मांगता रहा, लेकिन वहां खड़े किसी स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं था। मामला बढ़ता इससे पहले स्टाफ ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर जज्जा-बच्चा दोनों को डिस्चार्ज कर दिया।

लाचार किसान पिता इधर-उधर भटकता रहा। पढ़ा-लिखा नहीं होने से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां शिकायत करे। फिर वह सीएमएस के पास पहुंचा। उन्होंने जांच का भरोसा देकर उसे तसल्ली दी। फरीदपुर तहसील के थाना भुता के गांव गजनेरा निवासी सुरेश बाबू ने गर्भवती पत्नी राजेश्वरी देवी का दो बार अल्ट्रासाउंड कराया था।

पहली जांच एक निजी अस्पताल में तीन सितंबर को कराई थी, तब बच्चा 26 हफ्ते का था। उस रिपोर्ट में बताया कि गर्भ में पल दो बच्चों में एक की सांस चल रही है। सुरेश ने बच्चे के 34 हफ्ते पूरे होने पर 14 नवंबर को जिला महिला अस्पताल में फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो उस रिपोर्ट में भी जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि की गई।

महिला अस्पताल में जब राजेश्वरी देवी का प्रसव हुआ तो स्टाफ ने एक ही बच्ची के जन्म होने की जानकारी दी। अब सवाल है कि जब दोनों रिपोर्ट में जुड़वा बच्चा होने की बात कही जा रही थी, तो एकाएक यह बदल कैसे गया। यह जानकर खुद पीड़ित सुरेश बाबू भी हैरान रह गए। उन्हें शक हुआ कि उनके एक बच्चे को गायब कर दिया गया तो वह बिलख उठे।

इसके बाद वह वहां प्रसव कराने वाली चिकित्सक के साथ दूसरे स्टाफ से पूछा, मेरा दूसरा बच्चा कहां है तो सभी हक्के-बक्के रह गए। स्टाफ बोला, एक ही बच्ची हुई है। इस पर पीड़ित पिता गिड़गिड़ाने हुए यह आरोप लगाने लगा कि जब अल्ट्रासाउंड में जुड़वा बच्चे बताए गए थे तो अब एक ही क्यों बताया जा रहा है।