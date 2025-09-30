यूपी से गुरजने वाली ये तीन ट्रेन 15 अक्टूबर तक के लिए कैंसिल, कहीं दिवाली की वजह से आपने तो बुक नहीं कराए टिकट?
पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में भारी बारिश के कारण मैलानी-नानपारा रेल खंड पर जलभराव हो गया है। इस वजह से नानपारा-मैलानी रूट पर चलने वाली तीन जोड़ी ट्रेनों को 15 अक्टूबर तक रद्द कर दिया गया है। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में 52261 52262 52263 52264 और 52259 52260 शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के मैलानी-नानपारा रेल खंड पर स्थित भीराखेरी पलियाकलां स्टेशनों के मध्य वर्षा और जलजमाव हो गया था। इस वजह से तीन जोड़ी ट्रेनों को निरस्त करने की अवधि को और बढ़ा दिया गया।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि वर्षा से जलजमाव होने के कारण पहले से निरस्त चल रहीं ट्रेनों की अवधि को 15 अक्टूबर तक कर दिया गया।
इस वजह से ट्रेन संख्या 52261, ट्रेन 52262, ट्रेन 52263 और ट्रेन 62264 नानपारा मैलानी नानपारा सवारी गाड़ियां 15 अक्टूबर तक निरस्त रहेंगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 52259, ट्रेन 52260 बिछिया मैलानी बिछिया सवारी गाड़ी को चार, पांच, 11 और 12 अक्टूबर चार फेरों के लिए निरस्त किया गया।
