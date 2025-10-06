बरेली के फरीदपुर में शरद पूर्णिमा के दिन रामगंगा नदी में दो किशोरियाँ बह गईं। खल्लपुर घाट पर नहाते समय तेज बहाव में बहने से एक किशोरी की मौत हो गई जबकि दूसरी लापता है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर एक किशोरी को निकाला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दूसरी किशोरी की तलाश जारी है।

संवाद सूत्र, फरीदपुर। शरद पूर्णिमा पर रामगंगा के खल्लपुर घाट पर परिवार संग नहाने गई दो किशोरियां पानी के तेज बहाव में बह गई। स्वजन और स्थानीय लोगों ने एक किशोरी को बहार निकाल लिया लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरी किशोरी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस की टीम उसे तलाश करने में जुटी हैं।

फरीदपुर के सितारगंज गांव निवासी राजू और राधेलाल अपने परिवार संग खल्लपुर घाट पर नहाने आए थे। राजू की 17 वर्षीय बेटी पूनम व राधेलाल की 16 वर्षीय बेटी अनीता दोनों साथ में नहा रही थीं। इसी बीच अचानक से तेज बहाव आया तो दोनों किशोरियां पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। उन्हें डूबता देख चीख-पुकार मच गई।