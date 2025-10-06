Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शरद पूर्णिमा पर रामगंगा में नहाने गईं दो किशोरि‍यां डूबीं, एक की मौत; दूसरी की तलाश जारी

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:34 PM (IST)

    बरेली के फरीदपुर में शरद पूर्णिमा के दिन रामगंगा नदी में दो किशोरियाँ बह गईं। खल्लपुर घाट पर नहाते समय तेज बहाव में बहने से एक किशोरी की मौत हो गई जबकि दूसरी लापता है। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर एक किशोरी को निकाला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दूसरी किशोरी की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रामगंगा में डूबीं दो किशोरी, एक की मौत दूसरी की तलाश जारी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, फरीदपुर। शरद पूर्णिमा पर रामगंगा के खल्लपुर घाट पर परिवार संग नहाने गई दो किशोरियां पानी के तेज बहाव में बह गई। स्वजन और स्थानीय लोगों ने एक किशोरी को बहार निकाल लिया लेकिन डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरी किशोरी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस की टीम उसे तलाश करने में जुटी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदपुर के सितारगंज गांव निवासी राजू और राधेलाल अपने परिवार संग खल्लपुर घाट पर नहाने आए थे। राजू की 17 वर्षीय बेटी पूनम व राधेलाल की 16 वर्षीय बेटी अनीता दोनों साथ में नहा रही थीं। इसी बीच अचानक से तेज बहाव आया तो दोनों किशोरियां पानी के तेज बहाव के साथ बह गई। उन्हें डूबता देख चीख-पुकार मच गई।

    आस-पास में खड़े गोताखोर व कुछ अन्य लोगों ने नदी में छलांग लगाई और पूनम को किसी तरह से बाहर निकाल लिया। इसी बीच सूचना पर फरीदपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पूनम को तत्काल ही सीएचसी ले जाया गया लेकिन, वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया मगर अनीता के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस टीम के अलावा गोताखोरों ने भी काफी प्रयास किया मगर कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम तक अनीता की तलाश जारी रही।

    यह भी पढ़ें- बरेली में सपा पार्षद का शोरूम, पूर्व पार्षद का बरातघर और गैराज सील; मौलाना तौकीर पर कसा शिकंजा