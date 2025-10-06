Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में सपा पार्षद का शोरूम, पूर्व पार्षद का बरातघर और गैराज सील; मौलाना तौकीर पर कसा शिकंजा

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    बरेली में पुलिस उपद्रवियों पर शिकंजा कस रही है वहीं बीडीए और नगर निगम अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रहे हैं। उपद्रव के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा को छह साल पुराने धमकी के मामले में रिमांड पर लेने की तैयारी है। नगर निगम ने 72 दुकानों के सामने के अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मौलाना तौकीर पर कसा शिकंजा। - फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बरेली। पुलिस उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कस रही, दूसरी ओर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) एवं नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर गरज रहा। 26 सितंबर को उपद्रव के मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा को अब छह वर्ष पुराने धमकी प्रकरण में रिमांड पर लेने की तैयारी है। इससे अलावा, सोमवार को नगर निगम ने कठघर में 72 दुकानों के सामने स्थायी एवं अस्थायी कब्जे ध्वस्त कर दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीडीए की टीमों ने सपा पार्षद अब्दुल कयूम मुन्ना का ई-बाइक शोरूम, पूर्व पार्षद वाजिद बेग का बरातघर, निर्दलीय पार्षद महसर खान के पिता नासिर का कार गैराज, प्रधान जाकिर का जिम और इरफान का वर्कशाप सील कर दिया। सभी भवन बिना नक्शा स्वीकृति बनाए गए थे।

    कानपुर के 'आइ लव मोहम्मद" लिखे पोस्टर विवाद की आड़ में इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर को शहर में उपद्रव कराया था। उसे 27 सितंबर को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका। न्यायिक हिरासत अवधि पूरी होने के बाद तौकीर कोर्ट में पेश हो, इससे पहले पुलिस ने छह वर्ष पुराने मुकदमे की फाइल निकाल ली।

    पुलिस के अनुसार, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मौलाना तौकीर ने प्रदर्शन किया था। उसने धमकाया था कि यदि इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर खून बहेगा, संघर्ष होगा। उसका वीडियो प्रसारित होने पर कोतवाली के दारोगा सतवीर सिंह ने मौलाना तौकीर, नफीस खां और नदीम खां पर मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ समय बाद नफीस व नदीम के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी गई, मगर तौकीर के विरुद्ध विवेचना पूरी नहीं हो सकी थी। अब वह उपद्रव मामले में जेल में है। ऐसे में धमकी प्रकरण में पूछताछ के लिए विवेचक उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र देंगे।

    दोपहर से शाम तक दिनभर दौड़ीं प्राधिकरण और नगर निगम की टीमें

    सोमवार दोपहर को बीडीए की टीम ने सपा पार्षद अब्दुल कयूम का अवैध ई-बाइक शोरूम सील कर दिया। उसने 40 वर्गमीटर में बिना मानचित्र निर्माण करा लिया था। सपा के पूर्व पार्षद वाजिद के बेग बरातघर की सीलिंग की गई। 1200 वर्गमीटर में बने इस भवन का मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसी तरह, नाजिर खां ने 300 वर्गमीटर में नियम विपरीत गैराज बना लिया, जाकिर प्रधान 300 वर्गमीटर में जिम का संचालन कर रहा था। इरफान 500 वर्गमीटर में वर्कशाप का संचालन कर रहा था।

    बीडीए के उपाध्यक्ष मणिकंडन ए. ने बताया कि सभी निर्माण अवैध रूप से हुए थे। दोपहर को नगर निगम की टीम कठघर पहुंची। वहां निगम की दुकानों के सामने पक्के चबूतरे, छज्जे, टिन शेड आदि अवैध निर्माण कर लिए गए थे। टीम ने तीन घंटे बुलडोजर चलाकर सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए।

    नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा

    उपद्रव में जेल जा चुके आइएमसी प्रवक्ता नफीस व पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम के विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज कराया गया। लियाकत का आरोप है कि दोनों आरोपितों ने उनके फर्जी हस्ताक्षर से पुलिस-प्रशासन को पत्र देकर गुमराह किया। उनकी शिकायत के आधार पर रविवार को पुलिस ने नफीस व नदीम पर धोखाधड़ी, छल करने, माहौल बिगाड़ने की धारा में मुकदमा लिखा।

    यह भी पढ़ें- बरेली उपद्रव में आए थे गैंगरेप और हिस्ट्रीशीटर, 7 फरार आरोपियों पर पुलिस ने 15-15 हजार रुपये का इनाम किया घाेषित