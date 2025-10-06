Language
    बरेली उपद्रव में आए थे गैंगरेप और हिस्ट्रीशीटर, 7 फरार आरोपियों पर पुलिस ने 15-15 हजार रुपये का इनाम किया घाेषित

    By Rajnesh Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:52 PM (IST)

    बरेली पुलिस ने उपद्रव में शामिल सात फरार आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें कुछ हिस्ट्रीशीटर हैं और कुछ पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप हैं। पार्षद अनीस सकलेनी के बेटे अदनान पर युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और गिरफ्तारी न होने पर एनबीडब्ल्यू जारी करने की तैयारी में है।

    बरेली उपद्रव की फाइल फोटो का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बरेली। रविवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने उपद्रव में शामिल फरार सात आरोपितों के खिलाफ 15-15 हजार का इनाम घोषित किया। इसमें से कुछ आरोपित ऐसे भी हैं जो पूर्व में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद है तो कुछ ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर हैं। इनाम के बाद भी यदि यह लोग पकड़ में नहीं आते हैं तो पुलिस इन सभी का एनबीडब्ल्यू लेगी।

    पुलिस ने सात आरोपितों के विरुद्ध किया 15-15 हजार का इनाम

    उपद्रव करने वाले कोई मासूम लोग नहीं थे। उनमें से तमाम लोग ऐसे थे जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। आरोपितों में शामिल नायाब उर्फ निम्मा और बबलू खान बारादरी थाने का हिस्ट्रीशीटर है। साथ ही यह पार्षद अनीस सकलेनी का खास गुर्गा की भी है, जबकि निम्मा अनीस का गुरु है। इसके अलावा बबलू का भाई नदीम सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में नामजद है। 

    अदनान सकलेनी की उपद्रव में खास भूमिका

    इतना ही नहीं, पार्षद अनीस सकलेनी का बेटा अदनान सकलेनी की भी इस उपद्रव में खास भूमिका रही। उसने उपद्रव में शामिल होने के लिए नए उम्र के लड़कों को उकसाया और उन्हें हिंसक होने को दुष्प्रेरित किया। बहरहाल अब पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।