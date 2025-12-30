Language
    न्यू ईयर पर भारी वाहनों की नो एंट्री: जाम से बचने के लिए चुनें ये रास्ते, सेलिब्रेशन के लिए बरेली पुलिस का डायवर्जन प्लान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    नववर्ष के जश्न में जाम से बचने के लिए बरेली यातायात पुलिस ने 31 दिसंबर सुबह 8 बजे से 1 जनवरी रात 2 बजे तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया है। आव ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, बरेली। नव वर्ष पर शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न मार्गों पर अपनी अतिरिक्त टीम भी तैनात करने की तैयारी की है।

    पुलिस अधीक्षक यातायात अकमल खान के अनुसार नववर्ष पर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते 31 दिसंबर सुबह आठ बजे से एक जनवरी रात दो बजे तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इस अवधि में शहर में सभी प्रकार के भारी वाहन (आवश्यक वस्तु-सामग्री को छोड़कर) पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेंगे।

    1. बदायूं से बरेली की ओर आने वाले भारी वाहन भमौरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर, बड़ा बाइपास होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक आ सकेंगे।
    2. बदायूं की तरफ से लखनऊ व शाहजहांपुर एवं पीलीभीत की तरफ जाने वाले वाहन देवचरा चौराहे से दातागंज, फतेहगंज पूर्वी होते हुये बड़ा बाइपास से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।
    3. लखनऊ-शाहजहांपुर की तरफ से बदांयू की ओर जाने वाले भारी वाहन फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा चौराहा, भमौरा होते हुये बदायूं जाएंगे।
    4. पीलीभीत, नैनीताल की तरफ से बदायूं की ओर जाने वाले भारी वाहन बड़ा बाइपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा चौराहा, भमौरा होते हुये बदायूं निकल सकेंगे।
    5. इसी तरह दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन झुमका तिराहे से बड़ा बाइपास फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा चौराहा, भमौरा होते हुये बदायूं जा सकेंगे।
    6. लखनऊ, शाहजहांपुर की तरफ से दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद को जाने वाले भारी वाहन फतेहगंज पूर्वी बड़ा बाइपास, विलयधाम, बिल्वा, झुमका तिराहा होते हुण निकल सकेंगे।

    पुलिस रहेगी तैनात

    इस दौरान आवागमन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो इसके लिए थाना प्रभारी सीबीगंज को झुमका तिराहा, थाना प्रभारी इज्जतनगर-बिलवा, विलयधाम व लालपुर गांव कट पर, थाना प्रभारी बिथरीचैनपुर- नवदिया झादा, इन्वर्टिस तिराहा, थाना प्रभारी कैंट- बुखारा मोड़ पर, थाना प्रभारी सुभाषनगर-रामगंगा तिराहे पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौजूद रहेंगे। पुलिस ने शहरवासियों से रूट डायवर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।