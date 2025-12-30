न्यू ईयर पर भारी वाहनों की नो एंट्री: जाम से बचने के लिए चुनें ये रास्ते, सेलिब्रेशन के लिए बरेली पुलिस का डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, बरेली। नव वर्ष पर शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न मार्गों पर अपनी अतिरिक्त टीम भी तैनात करने की तैयारी की है।

पुलिस अधीक्षक यातायात अकमल खान के अनुसार नववर्ष पर शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते 31 दिसंबर सुबह आठ बजे से एक जनवरी रात दो बजे तक भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। इस अवधि में शहर में सभी प्रकार के भारी वाहन (आवश्यक वस्तु-सामग्री को छोड़कर) पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेंगे।