बरेली कालेज: एक्शन में प्राक्टोरियल बोर्ड! घंटाघर पर भीड़ लगाने वाले छात्रों को शिक्षकों ने लगाई सरेआम फटकार
प्राक्टोरियल बोर्ड ने घंटाघर पर जमा हुए छात्रों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। शिक्षकों ने छात्रों को नियमों का पालन करने और अनावश्यक भीड़ से बचने की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज के घंटाघर के पास आए दिन लग रहे छात्र-छात्राओं के जमावड़े पर बुधवार को गहमागहमी हो गई। नियमित निरीक्षण पर निकली प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम से वाहन हटाने को लेकर एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष समेत अन्य छात्रों की बहस हो गई। उन्होंने थोड़ी देर में हटने की बात कही, जिस पर प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों (शिक्षक) ने सभी की फटकार लगाई।
इसके बाद छात्र मैदान की ओर चले गए। इस दौरान परिसर में दो बाहरी युवक भी पकड़े गए। कालेज के घंटाघर के पास आए दिन छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी रहती है, कई बार वाहन बीच में खड़े होने से आवागमन भी प्रभावित होता है। कई दिनों से मिल रही शिकायत पर बुधवार दोपहर करीब 12:45 बजे कार्यवाहक चीफ प्राक्टर प्रो. इंदीवर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य मौके पर पहुंचे।
इस दौरान करीब 10 से 15 छात्र-छात्राएं खड़े मिले, पास में कुछ दोपहिया वाहन भी लगे हुए थे। इस पर नाराजगी जताते हुए शिक्षकों ने सभी की फटकार लगाई, तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। इकाई अध्यक्ष पवन राजपूत समेत अन्य छात्रों ने बाद में जाने की बात कही, जिस पर शिक्षकों ने कहा, सभी के लिए नियम बराबर हैं।
बहस होने पर प्राक्टर डा. महमूद हुसैन छात्रों को समझाने लगे, मामला बढ़ता देख छात्र मैदान की ओर चले गए। पवन ने कहा, शिक्षकों के कहने पर छात्रों को मैदान में ले गया था। बाइक की चाबी किसी और पर थी, इसलिए वह देरी से हट सकी।
कालेज में छात्राओं संग घूमते मिले बाहरी युवक
प्राक्टोरियल बोर्ड ने सुबह छात्रवृत्ति काउंटर पर व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद परिसर में जगह-जगह निरीक्षण किया, इस दौरान सभागार के सामने एक युवक और छात्रा घूमते मिले।
पूछताछ करने पर छात्रा कालेज की और युवक बाहरी होने की बात सामने आई। इस तरह परिसर में एक ओर विद्यार्थी संग बाहरी युवक घूमता मिला, जिन्हें चेतावनी देकर बाहर किया गया। प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों में डा. अमित चिकारा, विवेक डागर आदि शामिल रहे।
