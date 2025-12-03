बरेली कालेज: एक्शन में प्राक्टोरियल बोर्ड! घंटाघर पर भीड़ लगाने वाले छात्रों को शिक्षकों ने लगाई सरेआम फटकार

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज के घंटाघर के पास आए दिन लग रहे छात्र-छात्राओं के जमावड़े पर बुधवार को गहमागहमी हो गई। नियमित निरीक्षण पर निकली प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम से वाहन हटाने को लेकर एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष समेत अन्य छात्रों की बहस हो गई। उन्होंने थोड़ी देर में हटने की बात कही, जिस पर प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों (शिक्षक) ने सभी की फटकार लगाई।

इसके बाद छात्र मैदान की ओर चले गए। इस दौरान परिसर में दो बाहरी युवक भी पकड़े गए। कालेज के घंटाघर के पास आए दिन छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी रहती है, कई बार वाहन बीच में खड़े होने से आवागमन भी प्रभावित होता है। कई दिनों से मिल रही शिकायत पर बुधवार दोपहर करीब 12:45 बजे कार्यवाहक चीफ प्राक्टर प्रो. इंदीवर सिंह चौहान के नेतृत्व में प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य मौके पर पहुंचे।

इस दौरान करीब 10 से 15 छात्र-छात्राएं खड़े मिले, पास में कुछ दोपहिया वाहन भी लगे हुए थे। इस पर नाराजगी जताते हुए शिक्षकों ने सभी की फटकार लगाई, तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। इकाई अध्यक्ष पवन राजपूत समेत अन्य छात्रों ने बाद में जाने की बात कही, जिस पर शिक्षकों ने कहा, सभी के लिए नियम बराबर हैं।

बहस होने पर प्राक्टर डा. महमूद हुसैन छात्रों को समझाने लगे, मामला बढ़ता देख छात्र मैदान की ओर चले गए। पवन ने कहा, शिक्षकों के कहने पर छात्रों को मैदान में ले गया था। बाइक की चाबी किसी और पर थी, इसलिए वह देरी से हट सकी।