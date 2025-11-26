छात्रवृत्ति पाने की हड़बड़ी: कम अटेंडेंस पर हस्ताक्षर पर छात्रों ने किए शिक्षकों के 'फर्जी साइन', बरेली कॉलेज में पकड़े गए

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में इन दिनों छात्रवृत्ति फार्म जमा करने के लिए विद्यार्थियों की कतार लग रही है। इससे पहले विद्यार्थी विभागों में उपस्थिति सत्यापन कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसमें मानक 75 प्रतिशत से कम हाजिरी होने पर शिक्षक हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, उन्हें नियमित कक्षाओं में आने के लिए कहा जा रहा है। इससे बचने के लिए कुछ विद्यार्थी शिक्षकों के बनावटी हस्ताक्षर कर रहे हैं। बुधवार को भी इस तरह के कई मामले सामने आए, जिनमें फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे।

कालेज प्रशासन के अनुसार, फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। अब तक करीब साढ़े तीन हजार फार्म जमा किए जा चुके हैं। इसमें छात्र-छात्राओं का बायोमीट्रिक के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले कालेज में शपथ पत्र जमा करना होता है। इसमें कक्षा में कितनी उपस्थिति रही? का कालम होता है, जहां सभी छात्र 75 प्रतिशत अंकित कर रहे हैं।

विभागाध्यक्ष की ओर से जारी प्रमाणपत्र वाले हिस्से में विषय और सामने संबंधित शिक्षक के हस्ताक्षर होना जरूरी हैं। इसके बाद ही विभागाध्यक्ष की ओर से मुहर लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर स्नातक के छात्र-छात्राओं को तीन शिक्षकों से उपस्थिति सत्यापित करने के बाद हस्ताक्षर कराने होते हैं। इस दौरान कम उपस्थिति मिलने पर शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं।