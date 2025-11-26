Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छात्रवृत्ति पाने की हड़बड़ी: कम अटेंडेंस पर हस्ताक्षर पर छात्रों ने किए शिक्षकों के 'फर्जी साइन', बरेली कॉलेज में पकड़े गए

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    बरेली कॉलेज में छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने के लिए विद्यार्थियों की भीड़ है। उपस्थिति सत्यापन के दौरान, 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को शिक्षकों के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण कुछ छात्र फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आने पर कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फार्म जमा करने के लि‍ए लाइन में लगे छात्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में इन दिनों छात्रवृत्ति फार्म जमा करने के लिए विद्यार्थियों की कतार लग रही है। इससे पहले विद्यार्थी विभागों में उपस्थिति सत्यापन कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इसमें मानक 75 प्रतिशत से कम हाजिरी होने पर शिक्षक हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, उन्हें नियमित कक्षाओं में आने के लिए कहा जा रहा है। इससे बचने के लिए कुछ विद्यार्थी शिक्षकों के बनावटी हस्ताक्षर कर रहे हैं। बुधवार को भी इस तरह के कई मामले सामने आए, जिनमें फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कालेज प्रशासन के अनुसार, फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। अब तक करीब साढ़े तीन हजार फार्म जमा किए जा चुके हैं। इसमें छात्र-छात्राओं का बायोमीट्रिक के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को सबसे पहले कालेज में शपथ पत्र जमा करना होता है। इसमें कक्षा में कितनी उपस्थिति रही? का कालम होता है, जहां सभी छात्र 75 प्रतिशत अंकित कर रहे हैं।

    विभागाध्यक्ष की ओर से जारी प्रमाणपत्र वाले हिस्से में विषय और सामने संबंधित शिक्षक के हस्ताक्षर होना जरूरी हैं। इसके बाद ही विभागाध्यक्ष की ओर से मुहर लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर स्नातक के छात्र-छात्राओं को तीन शिक्षकों से उपस्थिति सत्यापित करने के बाद हस्ताक्षर कराने होते हैं। इस दौरान कम उपस्थिति मिलने पर शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं।

    छात्रवृत्ति न मिलने का डर

    कालेज के भौतिकी विभाग प्रभारी प्रो. वीपी सिंह की ओर से छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर से मिलान के बाद सत्यापित की जाती है। इसमें अगर छात्र-छात्राओं की हाजिरी 75 प्रतिशत से कम होती है तो वह अपने हस्ताक्षर करने के साथ उसमें प्रतिशत अंकित कर देते हैं, चाहे वह 19 प्रतिशत हो या फिर 70। ऐसे में छात्रों को लगता है कि 75 से कम होने पर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसे में वह फर्जी हस्ताक्षर तक कर रहे हैं। सोमवार को एक विभाग प्रभारी के पास कुछ छात्र गए, जहां फर्जी हस्ताक्षर पकड़ने पर उनकी फटकार लगाई।

     

    कालेज में दो दिनों का अवकाश है। अगर छात्र की ओर से शिक्षक के छात्रवृत्ति फार्म में फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

    - प्रो. ओमप्रकाश राय, प्राचार्य, बरेली कालेज



    यह भी पढ़ें- बरेली कॉलेज में प्राचार्य का औचक निरीक्षण: समय से पहले हाजिरी लगाने वाले शिक्षकों को मिली चेतावनी