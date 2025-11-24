बरेली कॉलेज में प्राचार्य का औचक निरीक्षण: समय से पहले हाजिरी लगाने वाले शिक्षकों को मिली चेतावनी

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में सोमवार को बायोमीट्रिक लगाने पहुंचे शिक्षकों के बीच उस समय खलबली मच गई, जब प्राचार्य ने औचक निरीक्षण कर लिया। इस दौरान ऐसे शिक्षक भी हाजिरी लगाते दिखे, जिनकी कक्षाएं 10 या उसके बाद शुरु होती हैं। माना जा रहा है कि वे छह घंटे कार्य अवधि की अनिवर्यता पूरी करने के लिए निर्धारित समय से पहले पहुंचे थे। यह देख प्राचार्य ने नाराजगी व्यक्त कर शिक्षकों को दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए चेताया। शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों के मध्य यह प्रकरण पूरी दिन चर्चा का विषय बना रहा।

महाविद्यालय के सेमिनार हाल के बाहर बायोमीट्रिक मशीन लगाई गई है, जिसमें प्रतिदिन शिक्षक हाजिरी लगाते हैं। यहां समय से पूर्व उपस्थिति लगाने की कई दिनों से प्राचार्य प्रो. ओमप्रकाश राय को शिकायतें मिल रही थीं, ऐसे में उन्होंने सोमवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे औचक निरीक्षण कर लिया। जहां काफी संख्या में शिक्षक निर्धारित समय से पूर्व बायोमीट्रिक हाजिरी लगाते मिले।

प्राचार्य को देखकर शिक्षकों की बीच खलबली मच गई, कुछ शिक्षक दूर से ही स्थिति को भांपकर वापस चल दिए। नियमों का पालन न करने वाले शिक्षकों को प्राचार्य ने चेतावनी दी। दरअसल, कालेज में सुबह साढ़े आठ बजे से वाणिज्य विभाग में कक्षाएं संचालित की जाती हैं। अन्य में नौ बजे से 10 बजे तक आने का समय निर्धारित है। माना जा रहा है समय से पहले आने से कार्य अवधि जल्दी पूरी करने के लिए कुछ शिक्षक जल्द आ रहे है।