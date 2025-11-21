बरेली कॉलेज की 'लाल इमारत' का अनछुआ इतिहास अब डाक्यूमेंट्री में, 26 जनवरी को होगा भव्य प्रसारण
26 जनवरी को बरेली कॉलेज की पहली आधिकारिक डाक्यूमेंट्री का प्रसारण होगा। ऐतिहासिक लाल इमारत और घंटा घर के सामने शूटिंग शुरू हो गई है। प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने बताया कि इसमें इतिहास, शैक्षणिक उपलब्धियाँ और भविष्य का विज़न शामिल है। वीडियोग्राफी टीम परिसर का भ्रमण कर रही है।
हिमांशु अग्निहोत्री, बरेली। बरेली कालेज की आकर्षित करने वाले ऐतिहासिक लाल इमारत यूं तो कई बालीवुड फिल्मों का हिस्सा रही है। यहां के विद्यार्थी भी नए-नए अंदाज में इंटरनेट मीडिया पर परिसर के फोटो-वीडियो साझा करते रहते हैं। अब कालेज की ओर से आधिकारिक रूप से डाक्यूमेंट्री की शूटिंग कराई जा रही है, जोकि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास संग वर्तमान और भविष्य की योजनाओं को भी दर्शाएगी। डेढ़ घंटे की इस फिल्म का प्रसारण 26 जनवरी को होगा।
इसके लिए गुरुवार को प्राचार्य संग वीडियोग्राफी टीम ने परिसर का भ्रमण किया, जहां अलग-अलग एंगल से फोटो और वीडियो शार्ट्स लिए गए। प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखने वाले 1837 में बने बरेली कालेज में अलीगढ़ फिल्म से लेकर कई डाक्यूमेंट्री शूट की जा चुकी हैं। यहां के विभाग भी सक्रिय रूप से इंटरनेट मीडिया पर शैक्षिक गतिविधियों के फोटो-वीडियो साझा करते हैं। छात्र-छात्राएं ऐतिहासिक इमारत को अलग-अलग एंगल से रील्स बनाकर साझा करते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले कालेज ने अब आधिकारिक डाक्यूमेंट्री जारी करने का निर्णय लिया है, इसके लिए डाक्यूमेंट्री शूट करने वाली टीम ने प्राचार्य प्रो. ओपी राय, चीफ प्राक्टर प्रो. आलोक खरे व अन्य शिक्षकों संग 1906 में बने मुख्य भवन, जिसमें गणित विभाग, अंग्रेजी विभाग और सभागार बना हुआ है। वहां भ्रमण किया, जहां से होते हुए घंटा घर के सामने डाक्यूमेंट्री के कुछ हिस्से को शूट किया गया।
उपलब्धियां से लेकर वर्तमान तक की दिखेगी झलक
मीडिया सेल प्रभारी प्रो. एसी त्रिपाठी ने बताया, शूटिंग में कालेज की अकादमिक उपलब्धियां, वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं को समाहित किया जाएगा। वरिष्ठ शिक्षक, इतिहासकार से लेकर पुराछात्र को भी डाक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे पहले भी कई बार छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से कालेज को दर्शाया गया है, यह पहली बार होगा कि आधिकारिक डाक्यूमेंट्री प्रसारित की जाएगी। इसके लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया है, जहां भव्य रूप से प्रसारण किया जाएगा।
बरेली कालेज की भव्यता को दर्शाते हुए डाक्यूमेंट्री की शूटिंग की जा रही है। इसमें इतिहास से लेकर भविष्य की योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वर्णिम स्मृतियों को एक आकार देना और विद्यार्थियों को गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना है।
- प्रो. ओमप्रकाश राय, प्राचार्य, बरेली कालेज
