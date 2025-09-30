Language
    यूपी में रिश्वत लेते पकड़ा गया नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर, इस काम के लिए मांगे थे पैसे

    By Rajnesh Saxena Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:24 PM (IST)

    बरेली में एंटी करप्शन टीम ने नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर तुषार श्रीवास्तव को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तुषार पर आरोप है कि उसने गृह जल और सीवर कर के गलत बिल को संशोधित करने के लिए संजय नगर निवासी विजय कुमार से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ा।

    नगर निगम का टैक्स इंस्पेक्टर 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बरेली। कर संशोधित के नाम पर 50 हजार रुपयेे रिश्वत लेते नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सुभाष नगर थाने में उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई जा रही है। सुभाष नगर के तपेश्वर नाथ मंदिर के सामने रहने वाला तुषार श्रीवास्तव नगर निगम के जोन दो में टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है।

    संजय नगर निवासी विजय कुमार उसके पास गृह, जल व सीवर कर के गलत बिल को संशोधित करने गए। आरोप है कि बिल को ठीक करने के नाम पर तुषार ने विजय कुमार से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। जब उन्होंने रिश्वत देने से इन्कार किया तो तुषार ने बिल को संशोधित करने से भी मना कर दिया।

    कहा कि, जब तक रुपये नहीं मिलेंगे वह काम नहीं करेगा। काफी गिड़गिड़ाने के बाद भी तुषार ने विजय का काम नहीं किया। अंत में 50 हजार रुपये में बात तय हुई। जिसकी शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन टीम से की। विजय की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने तुषार की प्रारंभिक जांच कराई तो विजय के लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए।

    इसके बाद टीम ने ट्रैप सेट किया। मंगलवार को 50 हजार रुपये लेकर एंटी करप्शन टीम ने विजय को नगर निगम भेजा और रुपये देने को कहा। रुपये देते ही विजय ने टीम को इशारा किया और टीम ने रंगे हाथ तुषार को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध सुभाष नगर थाने में प्राथमिकी लिखाई गई है।