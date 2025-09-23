UP News: संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, कमरे के अंदर कुंडे से लटका मिला शव

फरीदपुर के पचौमी गांव में एक 30 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में लटका मिला। मृतक की पत्नी ने युवक के सौतेले भाई-बहन पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बरेली सिटी न्यूज़ के अनुसार पुलिस गहनता से जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, फरीदपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम पचौमी में सोमवार की देर रात्रि में एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव उसके कमरे के अंदर कुंडे पर लटका हुआ मिला। मृतक की पत्नी ने उसके सौतेले भाई-बहन पर उसके पति की हत्या कर शव कुंडे पर लटकाने का आरोप लगाया है।

ग्राम पचौमी निवासी मदनपाल के बड़े पुत्र राजेश उम्र 30 वर्ष की सोमवार की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई उसका शव उसके कमरे के अंदर कुंडे से लटका हुआ उसके परिजनो को मिला जिसे देखकर उसके घर में कोहराम मच गया सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया।