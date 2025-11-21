Language
    विधवा पेंशन फर्जीवाड़ा: एसएसपी ने एसपी साउथ के नेतृत्व में गठित की SIT, डीएम ने भेजे 25 नए मामलों की जांच आख्या

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:10 PM (IST)

    विधवा पेंशन घोटाला मामले में SSP का बड़ा एक्शन। एसपी साउथ अंशिका वर्मा की निगरानी में तीन सदस्यीय SIT का गठन क‍िया है। 25 अन्य मामलों की जाँच होगी। फर्जी दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पेंशन हड़पने वाले गिरोह पर FIR दर्ज होगी।

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। आंवला में विधवा पेंशन प्रकरण की जांच के लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने तीन सदस्यीय एसआइटी गठित की है। इस एसआइटी का पर्यवेक्षण एसपी साउथ अंशिका वर्मा करेंगी। सीओ आंवला और इंस्पेक्टर आंवला इस टीम में बतौर सदस्य काम करेंगे। यह एसआइटी डीएम के पत्र के बाद गठित की गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    डीएम अविनाश सिंह की तरफ से एसएसपी अनुराग आर्य को एक पत्र भेजा गया। जिसमें उन्होंने एसडीएम आंवला की एक जांच रिपोर्ट को भी शामिल किया। उस जांच रिपोर्ट में 25 मामलों का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि इन मामलों में भी विधवा पेंशन में खेल किया गया है। इसके लिए डीएम ने एसएसपी से एसआइटी गठित कर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराने की बात कही थी।

    इससे पहले एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने आंवला में विधवा पेंशन को हड़पने वाले गिरोह का राजफाश कर चार लोगों को जेल भेजा था। यह आरोपित गांव-गांव घूमकर महिलाओं से उनके और उनके पति के दस्तावेज लेते और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का लालच देते थे। आरोपित महिलाओं से मिले दस्तावेजों के सहारे उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करते और उनकी विधवा पेंशन बनवा देते थे।

    महिलाओं के नाम पर बैंक खाते भी खोले जाते जिनका पूरा कंट्रोल इस गिरोह के पास हाेता था। हर माह आरोपित उन खातों में से रकम निकाल लेते थै। महिलाओं को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके नाम पर विधवा पेंशन आ रही थी। पुलिस की जांच में उस वक्त ऐसे 56 मामले सामने आए थे। अब डीएम ने 25 अन्य मामलों की जांच की बात कही है। एसएसपी अनुराग आर्य का कहना हैं कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई जाएगी।

