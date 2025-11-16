अमर ज्योति कंपनी: बरेली में धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, कोतवाली का किया घेराव

जागरण संवाददाता, बरेली। अमर ज्योति कंपनी के विरुद्ध अब कोतवाली क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट गया हैं। उन्होंने बाग ब्रिगटान निवासी कंपनी के एक अन्य डायरेक्टर अनूप कुमार मौर्या पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में शिकायती पत्र दिया है। आरोप है कि आरोपित ने करीब 30,40 लोगों का करोड़ों रुपया हड़प लिया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अनूप मौर्या स्वयं को कंपनी का डायरेक्टर बताकर धन वापसी की गारंटी देता था लोगों के मुताबिक, अनूप मौर्या ने तीन साथियों अमन मौर्या व सूर्यकांत मौर्या के साथ मिलकर बारादरी थाना क्षेत्र में अमर ज्योति रूहेलखण्ड निधि लिमिटेड कंपनी खोली। लोगों को आरोप है, अनूप मौर्या स्वयं को कंपनी का डायरेक्टर बताकर धन वापसी की गारंटी देता था। पड़ोसी होने के नाते लोगों ने अनूप पर विश्वास कर खाता खुलवाया।