सीट कन्फर्म! रेलवे ने वाराणसी और डिब्रूगढ़ रूट पर उतारीं स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनें, देखें रूट और टाइमिंग

जागरण संवाददाता, बरेली। बढ़ते कोहरे और इंडिगो की उड़ानें रद होने से तमाम ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ने से सीट कंफर्म करने में काफी असुविधा झेलनी पड़ रही है। इस दिक्कत को देखते हुए रेलवे ने वाराणसी-नई-दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन किया है। यह गाड़ी आठ दिसंबर को दिल्ली से चलकर बरेली होते हुए वाराणसी के लिए रवाना हो गई, जबकि अगले दिन नौ दिसंबर को इसी रूट से वापस नई दिल्ली पहुंचेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा डिब्रूगढ़ से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भी एक फेरे की गाड़ी का संचालन नौ और 12 दिसंबर को किया जाएगा। नौ नवंबर को वाराणसी के लिए यह नई दिल्ली से सुबह 10 बजकर 55 मिनट पर रवाना होगी। इसके बाद गाजियाबाद, मुरादाबाद होते हुए बरेली जंक्शन पर शाम चार बजकर 22 मिनट पर आएगी।

इसके बाद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए दोपहर वाराणसी रात एक बजकर 20 मिनट पर पहुंच जाएगी। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यह एक फेरे वाली ट्रेन है। चूंकि इस रूट पर यात्रियों को राहत देने के लिए इस ट्रेन का संचालन किया किया। इसके अलावा रेलवे ने डिब्रूगढ़-आनंद बिहार के बीच भी एक फेरे वाली ट्रेन का संचालन शुरू किया है।

गाड़ी संख्या 05903-05904 नौ दिसंबर से डिब्रूगढ़ से आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल गाड़ी संचालित होगी। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से रात दो बजे रवाना होगी, जो बरेली रात 10 बजकर 56 मिनट पर पहुंचेगी। जबकि आनंद विहार में इस गाड़ी के पहुंचने का समय सुबह चार बजे का है। इसी तरह यह गाड़ी 12 दिसंबर को आनंद विहार से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी।