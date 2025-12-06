जागरण संवाददाता, बरेली। इंडिगो एयरलाइंस की तकनीकी दिक्कतों के चलते कई दिनों से उड़ान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हालांकि शनिवार को कुछ राहत रही। बेंगलुरू-बरेली-बेगलुरू फ्लाइट्स सिर्फ 10 मिनट ही लेट रही। इससे यात्रियों को कोई खास परेशानी तो नहीं हुई लेकिन कई दिनों से चली आ रही दिक्कत को देखते हुए यात्रियों ने शनिवार को यात्रा करना कम ही पसंद किया।

ऐसे में आने और जाने वाली दोनों ही फ्लाइट्स में काफी सीटें खाली ही रह गईं। ऐसे में एयरलाइंस को नुकसान उठाना पड़ा है। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि धीरे-धीरे सेवाएं सामान्य होने लगी हैं। कई दिनों के तकनीकी दिक्कत की वजह से इंडिगो एयरलाइंस संकट के दौर से जूझ रही थी। चूंकि बरेली-बेंगलुरू-बरेली और बरेली-मुंबई-बरेली इन दोनों ही जगहों की विमान सेवाएं इसी एयरलाइंस की है।

इसलिए, यहां हवाई सेवाओं का काफी असर देखा गया। शुक्रवार को तो बेंगलुरू और बरेली से आने वाली उड़ान सेवा की कैंसिल हो गई थी। इससे पहले भी फ्लाइट्स काफी विलंब से आ रहीं थी। ऐसे में यात्रियों ने भी आने-जाने का प्लान फिलहाल रद कर दिया था। इस बीच, शनिवार को बेंगलुरू-बरेली-बेंगलुरू विमान सेवाएं केवल 10 मिनट ही विलंब रहींं।

ऐसे में जिन लोगों ने इस रूट के लिए टिकट बुक कराए थे, उन्हें तो दिक्कत नहीं हुई लेकिन कई यात्रियों के बुकिंग ही न कराने से इस फ्लाइट्स में कई सीटें खाली ही रह गईं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरू से आने वाली फ्लाइट का समय दोपहर 2.20 है। इसमें 232 पैसेंजर के बैठने की जगह है, जबकि इसमें 170 बड़े और चार बच्चे ही सफर करके आए।