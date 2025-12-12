Language
    जमीन नाम नहीं करने पर पिता की हत्या करना चाह रहा था बेटा, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान!

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:13 PM (IST)

    घर के बाहर खड़ी पुल‍िस

    संवाद सहयोगी, जागरण, आंवला। जमीन नाम नहीं करने पर पिता से गुस्साए बेटे ने उनकी हत्या की योजना बना ली। बेटा शराब पीकर घर आया और परिवार को पीटना शुरू कर दिया। डर की वजह से पूरे परिवार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया तो आरोपित पिता को घसीटकर कमरे में ले गया। कोई बचाने नहीं आ सके, इसलिए उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर लोहे की राड से पिता पर हमला शुरू कर दिया।

    वह चीखते हुए उससे बचने का प्रयास कर रहे थे, मगर बेटा उनकी हत्या करने पर उतारू था। पिता के चीखने की आवाज सुनकर पुत्रवधू ने अपने पिता को फोन किया और उन्होंने पुलिस को बताया। सूचना मिलने के पांच मिनट में पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बुजुर्ग की जान बचाई। आरोपित बेटे को हिरासत में ले लिया है। पुत्रवधू के शिकायती पत्र पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

    पुलिस के मुताबिक, लोकतंत्र सेनानी आनंद पाल सिंह परिवार के साथ रामनगर रोड स्थित यूनियन बैंक के ऊपर अपने भवन में रहते हैं। गुरुवार को वे घर में ही थे। शाम में उनका बेटे अभिमन्यु से जमीन को लेकर विवाद हो गया। बेटा जमीन अपने नाम करने की बात कह रहा था, जबकि पिता ऐसा करने को तैयार नहीं थे।

    इससे गुस्साया अभिमन्यु बाहर गया और शराब पीकर आया। घर में आते ही उसने पिता पर हमला कर दिया। यह देख परिवार के और लोग उन्हें बचाने आए तो उन्हें भी पीटा। उसकी इस हरकत से डरे स्वजन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन इसके बाद भी अभिमन्यु का गुस्सा शांत नहीं हुआ।

    उसने पिता के सिर पर लोहे की रोड से हमला किया और उन्हें घसीटते हुए कमरे में ले गया। वह वहां से भाग न जाएं या कोई उनकी चीख-पुकार न सुन ले, इसलिए उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। इस पर उनकी पुत्रवधू ने अपने पिता (आरोपित के ससुर) को फोन कर पूरी बात बताई। वह तत्काल ही आंवला थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को बताया।

    सूचना मिलते ही थाने से पुलिस आनंद पाल के घर पहुंच गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसमें से आनंद पाल की चीखने की आवाज आ रही थी। पुलिस के आवाज देने पर भी जब अभिमन्यु ने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजे को तोड़ दिया। आरोपित बेटे अभिमन्यु को हिरासत में लेकर आनंद पाल को अस्पताल भिजवाया। मौके पर पहुंची फारेंसिक टीम ने भी खून के सैंपल एकत्र किए।

     

    सूचना मिलने के पांच मिनट में आंवला पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दरवाजा तोड़कर बुजुर्ग की जान बचाई और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपित को हिरासत में लेकर उसे विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है।

    - अंशिका वर्मा, एसपी साउथ।



