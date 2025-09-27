Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मार्ट मीटर की इस दिक्कत ने लोगों को कर दिया परेशान, बैलेंस खत्म होने पर हो रही इतनी परेशानी

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:27 PM (IST)

    बरेली में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बैलेंस खत्म होने पर बिजली कटने और रिचार्ज के बाद भी तुरंत चालू न होने की समस्या आ रही है। ऑटो सिस्टम लागू न होने के कारण उपभोक्ताओं को 1912 या हेल्प डेस्क पर सूचित करना पड़ता है। मुख्य अभियंता ने बताया कि ऑटो सिस्टम जल्द ही लागू होगा और उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद तुरंत बिजली मिल जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    बैलेंस खत्म होते ही गुल हो रही बत्ती, रिचार्ज के घंटों बाद हो रहे चालू

    जागरण संवाददाता, बरेली। अगर आपके घर स्मार्ट मीटर लग चुका है तो बैलेंस पर ध्यान देते रहिये। बैलेंस समाप्त होते ही बत्ती गुल हो जा रही है, लेकिन रिचार्ज करने के बाद तत्काल चालू नहीं हो पा रही है। वजह, अभी तक आटो सिस्टम लागू ही नहीं हुआ है। रिचार्ज कराने के बाद 1912 या हेल्प डेस्क पर अवगत कराने के बाद दिन में तो जल्दी सप्लाई चालू हो जा रही है, लेकिन रात में कटने पर आपूर्ति चालू होने में घंटों लग जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्टिकल सिस्टम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। पहले से चल रहे पोस्टपेड मीटर, प्री-पेड मीटर में बदले जा चुके हैं। उपभोक्ताओं को सहूलियत यह दी गई कि प्री-पेड मीटर परिवर्तित होने के एक महीना बाद बैलेंस माइनस में जाने के बाद कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

    कनेक्शन कटने के बाद रिचार्ज करने पर तत्काल जुड़ नहीं पा रहा है। रिचार्ज के बाद 1912 या हेल्प डेस्क पर अवगत कराने के बाद चालू किया जा रहा है। जो लोग रिचार्ज करके चालू होने का इंतजार कर रहे हैं, उनका घंटों नहीं चालू हो पा रहा है। इस संबंध में मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि आटो सिस्टम लागू करने के लिए प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर चल रही है।

    प्रक्रिया लागू होने के बाद उपभोक्ता के रिचार्ज करते ही बिजली चालू हो जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं को सुझाव दिया है कि इस समय अगर बैलेंस माइनस में चले जाने पर बिजली की आपूर्ति बंद होती है तो रिचार्ज कर 1912 या हेल्प डेस्क को जरूरत अवगत करा दें, ताकि तत्काल आपूर्ति चालू कराई जा सके।