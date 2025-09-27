स्मार्ट मीटर की इस दिक्कत ने लोगों को कर दिया परेशान, बैलेंस खत्म होने पर हो रही इतनी परेशानी

बरेली में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बैलेंस खत्म होने पर बिजली कटने और रिचार्ज के बाद भी तुरंत चालू न होने की समस्या आ रही है। ऑटो सिस्टम लागू न होने के कारण उपभोक्ताओं को 1912 या हेल्प डेस्क पर सूचित करना पड़ता है। मुख्य अभियंता ने बताया कि ऑटो सिस्टम जल्द ही लागू होगा और उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद तुरंत बिजली मिल जाएगी।

जागरण संवाददाता, बरेली। अगर आपके घर स्मार्ट मीटर लग चुका है तो बैलेंस पर ध्यान देते रहिये। बैलेंस समाप्त होते ही बत्ती गुल हो जा रही है, लेकिन रिचार्ज करने के बाद तत्काल चालू नहीं हो पा रही है। वजह, अभी तक आटो सिस्टम लागू ही नहीं हुआ है। रिचार्ज कराने के बाद 1912 या हेल्प डेस्क पर अवगत कराने के बाद दिन में तो जल्दी सप्लाई चालू हो जा रही है, लेकिन रात में कटने पर आपूर्ति चालू होने में घंटों लग जा रहा है।

वर्टिकल सिस्टम लागू होने के बाद उपभोक्ताओं के घर और प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। पहले से चल रहे पोस्टपेड मीटर, प्री-पेड मीटर में बदले जा चुके हैं। उपभोक्ताओं को सहूलियत यह दी गई कि प्री-पेड मीटर परिवर्तित होने के एक महीना बाद बैलेंस माइनस में जाने के बाद कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

कनेक्शन कटने के बाद रिचार्ज करने पर तत्काल जुड़ नहीं पा रहा है। रिचार्ज के बाद 1912 या हेल्प डेस्क पर अवगत कराने के बाद चालू किया जा रहा है। जो लोग रिचार्ज करके चालू होने का इंतजार कर रहे हैं, उनका घंटों नहीं चालू हो पा रहा है। इस संबंध में मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि आटो सिस्टम लागू करने के लिए प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर चल रही है।