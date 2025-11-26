बच्चों में बढ़ रहे निमोनिया के मामले: छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जानलेवा; जानें लक्षण और बचाव

जागरण संवाददाता, बरेली। बदलते मौसम के साथ ही कफ-कोल्ड और निमोनिया के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। गंभीर रूप से निमोनिया पीड़ित बच्चों को भर्ती भी करना पड़ रहा है। इस समय जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में हर दिन आठ से 12 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। बुधवार को भी इनकी संख्या 10 रही। चिकित्सकों ने बच्चों का खास ख्याल रखने का सुझाव दिया है। कहना है कि छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा नहीं होती है इसलिए उन्हें निमोनिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। हालांकि सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है।

इस मौसम में निमोनिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। जिला चिकित्सालय के डाक्टरों का कहना है कि नवजात या काफी छोटे बच्चों में फैट काफी कम होता है। ऐसे में उनके शरीर का तापमान जल्द ही घटता-बढ़ता रहता है। इसके अलावा उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती। ऐसे में उन्हें सर्दी-खांसी के साथ निमोनिया होने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है।

बाल रोग विशेषज्ञ डा. संदीप गुप्ता का कहना है कि हर दिन ओपीडी में तमाम मरीज ऐसे आते हैं, जिसमें कफ कोल्ड या निमोनिया से ग्रसित बच्चे होते हैं। हालांकि इन सभी को भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। केवल सीवियर यानी गंभीर रूप से पीड़ित बच्चों को ही भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें उनकी बीमारी की स्थिति के आधार पर एक से पांच दिन तक भर्ती रखा जाता है।

इधर, जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में बुधवार को 11 बच्चे भर्ती मिले, जिनका निमोनिया का इलाज चल रहा था। उधर स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया की स्क्रीनिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्क्रीनिंग करने के साथ उन्हें तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है।

फेफड़ों का एक संक्रमण है निमोनिया निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो आमतौर पर कवक, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है और एक या दोनों फेफड़ों में सूजन का कारण बनता है। जिससे खांसी, ठंड लगना, बुखार और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। अधिकांश शिशुओं में निमोनिया का इलाज घर पर किया जा सकता है और यह दो से तीन सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है, लेकिन शिशुओं में यह बदतर हो सकता है, जिससे वे बहुत बीमार हो सकते हैं।