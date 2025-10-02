Language
    भाजपा MLA के साथ नजर आए तो सपा नेता पर एक्शन, प्रतिक्रिया में बोले- मुस्लिम और यादव नेता मुझसे नफरत…

    By Peeyush Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    बरेली में सपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत को भाजपा विधायक के साथ दिखने पर पद से हटा दिया गया। पार्टी महानगर अध्यक्ष ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। रोहित पर भाजपा नेताओं से नज़दीकी और सपा उम्मीदवारों के बीच भेदभाव के आरोप थे। हरिओम प्रजापति को नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है।

    भाजपा विधायक के साथ नजर आए सपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया

    जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ नजदीकियां बढ़ाने के मामले में सपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत को पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर हरिओम प्रजापति को पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

    लोकसभा 2024 के चुनाव में कैंट विधानसभा में भाजपा-सपा की जीत-हार का अंतर चंद हजार वोट का ही बचा था। इस वजह से कैंट विधानसभा में पिछड़ी सपा 2027 में दमखम के साथ मैदान बनाने में जुटी है। इसी प्रयास में सपा ने वर्ष 2024 के सितंबर में रोहित राजपूत को कैंट विधानसभा अध्यक्ष बनाया था।

    इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा है, लेकिन बाद में उन पर भाजपा नेताओं से नजदीकी और सपा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच भेदभाव करने के आरोप लगना शुरू हो गए थे। सपा नेता समर्थ मिश्रा के साथ झगड़ा होने और एक सपा नेता के साथ विवाद हो गया था।

    पार्टी का अंदरूनी मामला होने की वजह से सब शांत रहा। इसी बीच रोहित राजपूत की तस्वीरें भाजपा विधायक के कार्यालय में जाने की प्रसारित हो गईं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी के पास पहुंच गईं।

    इस मामले का संज्ञान लेते हुए रोहित राजपूत को उनके पद से हटा दिया गया। सपा के महानगर सचिव हरिओम प्रजापति को कैंट विधानसभा क्षेत्र की कमान सौंपी है, जिनका मनोनयन पत्र प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर जारी किया।

    इस पर हरिओम का स्वागत किया गया। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि हरिओम प्रजापति को 15 दिन में अपनी कमेटी तैयार करने और उसमें हर वर्ग को स्थान देने की ताकीद की। इस दौरान इंजीनियर अनीस अहमद, डा. अनीस बेग, सुरेंद्र मिश्रा, दीपक शर्मा, शेर सिंह गंगवार, राजेश मौर्या आदि मौजूद रहे।

    समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम किया, लेकिन सपा के मुस्लिम और यादव नेता मुझसे नफरत करने लगे थे। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के बुलावे पर गया था, लेकिन न तो उनसे कोई मदद ली और न पार्टी विरोधी काम किया।

    - रोहित राजपूत, पूर्व कैंट विधानसभा प्रभारी सपा

    रोहित राजपूत को पार्टी के कैंट विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया दिया गया है। भाजपा के कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ फोटो प्रसारित होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। हरिओम प्रजापति को कैंट विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया।

    - शमीम खां सुल्तानी, महानगर अध्यक्ष सपा