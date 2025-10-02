भाजपा MLA के साथ नजर आए तो सपा नेता पर एक्शन, प्रतिक्रिया में बोले- मुस्लिम और यादव नेता मुझसे नफरत…
बरेली में सपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत को भाजपा विधायक के साथ दिखने पर पद से हटा दिया गया। पार्टी महानगर अध्यक्ष ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया। रोहित पर भाजपा नेताओं से नज़दीकी और सपा उम्मीदवारों के बीच भेदभाव के आरोप थे। हरिओम प्रजापति को नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है।
जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ नजदीकियां बढ़ाने के मामले में सपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत को पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर हरिओम प्रजापति को पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।
समाजवादी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह काम किया, लेकिन सपा के मुस्लिम और यादव नेता मुझसे नफरत करने लगे थे। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के बुलावे पर गया था, लेकिन न तो उनसे कोई मदद ली और न पार्टी विरोधी काम किया।
- रोहित राजपूत, पूर्व कैंट विधानसभा प्रभारी सपा
रोहित राजपूत को पार्टी के कैंट विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया दिया गया है। भाजपा के कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ फोटो प्रसारित होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। हरिओम प्रजापति को कैंट विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया।
- शमीम खां सुल्तानी, महानगर अध्यक्ष सपा
