बरेली के सपा नेता की कौन-सी तस्वीर आ गई सामने जो अखिलेश की पार्टी से हो गए बाहर? बोले- मैं तो बुलावे पर गया

समाजवादी पार्टी ने कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत को भाजपा विधायक संजीव अग्रवाल से नजदीकी के कारण पद से हटा दिया है। हरिओम प्रजापति को नया अध्यक्ष बनाया गया है। रोहित पर भाजपा नेताओं से नजदीकी और सपा उम्मीदवारों में भेदभाव के आरोप थे। पार्टी ने उनकी भाजपा विधायक के साथ तस्वीरें प्रसारित होने के बाद यह कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, बरेली। भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ नजदीकियां बढ़ाने के मामले में सपा के कैंट विधानसभा अध्यक्ष रोहित राजपूत को पद से हटा दिया गया। उनके स्थान पर हरिओम प्रजापति को पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।

कैंट विधानसभा में लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा-सपा की जीत-हार का अंतर चंद हजार वोट ही बचा था। इस वजह से कैंट विधानसभा में पिछड़ी सपा 2027 में दमखम के साथ मैदान बनाने में जुटी है। इसी प्रयास में वर्ष 2024 के सितंबर में रोहित राजपूत को कैंट विधानसभा अध्यक्ष सपा ने बनाया था।

इसके बाद कुछ दिनों तक सामान्य रहा है, लेकिन बाद में उन पर भाजपा नेताओं से नजदीकी और सपा से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच भेदभाव करने के आरोप लगना शुरू हो गए थे। सपा नेता समर्थ मिश्रा के साथ झगड़ा होने और एक सपा नेता के साथ विवाद हो गया था।

पार्टी का अंदरूनी मामला होने की वजह से सब शांत रहा। इसी बीच रोहित राजपूत की तस्वीरें भाजपा विधायक के कार्यालय में जाने की प्रसारित हो गईं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी के पास पहंच गईं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए रोहित राजपूत को उनके पद से हटा दिया गया।

सपा के महानगर सचिव हरिओम प्रजापति को कैंट विधानसभा क्षेत्र की कमान सौंपी है, जिनका मनोनयन पत्र प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर जारी किया। इस पर हरिओम का स्वागत किया गया। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि हरिओम प्रजापति को 15 दिन में अपनी कमेटी तैयार करने और उसमें हर वर्ग को स्थान देने की ताकीद की। इस दौरान इंजीनियर अनीस अहमद, डा. अनीस बेग, सुरेंद्र मिश्रा, दीपक शर्मा, शेर सिंह गंगवार, राजेश मौर्या आदि मौजूद रहे।