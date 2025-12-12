रुहेलखंड विवि ने की भरपाई: अवकाश में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को मिलेगा 13 दिन का प्रतिपूरक अवकाश

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से इन दिनों स्नातक तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इसमें सत्र नियमित करने के उद्देश्य से प्रत्येक रविवार और शीतकालीन अवकाश में भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। इन परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा, जोकि कुल 13 दिवस का निर्धारित किया गया है।

परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक, स्नातक स्तर पर तृतीय और पंचम सेमेस्टर सत्र 2025-26 की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक कराई जाएंगी। परीक्षाओं को समय से कराए जाने के उद्देश्य से कुछ परीक्षाओं को रविवार और शीतकालीन अवकाश के दिनों में भी आयोजित किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य शासन की मंशा के अनुसार, शैक्षणिक सत्र नियमित करना है। प्राचार्य और शिक्षकों की ओर से परीक्षाओं के दौरान सहयोग किया जा रहा है। ऐसे में प्रतिपूरक अवकाश देने का निर्णय कुलपति स्तर से लिया गया है। प्राचार्य अवकाश देने में न बरतें शिथिलता परीक्षा के दौरान प्रत्येक रविवार (पांच दिवस), 22 से 24 दिसंबर और एक जनवरी से पांच जनवरी तक शीतकालीन अवकाश (आठ दिवस) में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को एक दिवस के बदले एक प्रतिपूरक अवकाश (कुल 13 दिवस) दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में मिली शिकायतों के क्रम में सभी प्राचार्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।