    'चूक' या जानबूझकर की गई गलती? भौतिक विज्ञान पेपर में प्रश्न संग उत्तर, हर स्तर पर जांच शुरू

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:42 PM (IST)

    बरेली में भौतिक विज्ञान के पेपर में प्रश्न और उत्तर एक साथ पाए जाने पर विवाद हो गया है। यह चूक है या जानबूझकर की गई गलती, इसकी जांच शुरू हो गई है। माम ...और पढ़ें

    रुहेलखंड व‍िश्‍वव‍िद्यालय

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के पेपर में प्रश्न के साथ उत्तर छपने के मामले में परीक्षा नियंत्रक स्तर से आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। विवि प्रशासन ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समिति गठित कर दी है। इसमें पेपर बनाने से लेकर प्रिंटिंग प्रक्रिया तक शामिल जिम्मेदार से जवाब मांगा जा रहा है। पेपर तैयार करने की शैली पर सवाल उठने के बाद माना जा रहा है जो भी आरोपी मिलेगा, उस पर कार्रवाई होना तय है।

    विवि से संबद्ध कालेजों में स्नातक विषयों की परीक्षाएं बुधवार से शुरू हुईं थी। इसमें पहले ही दिन बड़ी लापरवाही सामने आई। बीएससी तीसरे सेमेस्टर के भौतिक विज्ञान के ''इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड माडर्न आप्टिक्स'' के प्रश्नपत्र पर एक सवाल का उत्तर भी साथ में छपा हुआ था। इस गंभीर चूक को देखकर परीक्षा दे रहे छात्र-छात्राएं हैरान रह गए।

    उन्होंने कक्ष में मौजूद शिक्षकों को जानकारी दी, जिसके बाद विवि के अधिकारियों को सूचना दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। मीडिया सेल प्रभारी डा. अमित सिंह ने बताया कि मामले में परीक्षा नियंत्रक स्तर से आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। पेपर बनाने वाले व परीक्षक को बुलाया जाएगा।

    इस बात की गहनता से जांच की जा रही है कि पेपर तैयार करने के दौरान या प्रिंटिंग के समय, किस स्तर पर यह चूक हुई है। 'माडरेशन' (प्रश्नपत्र की जांच) में शामिल लोगों से भी जवाब मांगा जाएगा। विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो, जिसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    चूक ने व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

    विवि स्तर से हुई चूक ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह पहला प्रकरण नहीं है। पूर्व में भी विवि स्तर से पेपर तैयार करने के दौरान लापरवाही बरती गई। इससे छात्र-छात्राओं को परेशान होना पड़ा था। गुरुवार को भी कालेजों में प्रश्नपत्र का मुद्दा शिक्षकों से लेकर छात्रों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

     

