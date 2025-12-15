रुहेलखंड विश्वविद्यालय: हॉस्टल के खाने में कीड़ा और तार, छात्रों का फूटा गुस्सा!

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पीजी एवं शोध छात्रावास में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। यहां मेस (भोजनालय) के खाने में कीड़ा, तार निकलने और जला हुआ पराठा मिलने से छात्रों का पारा चढ़ गया। उन्होंने गुणवत्ता पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि लंबे समय से खाने संबंधी शिकायत वार्डन से कर रहे हैं। उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ, ऐसे में दोपहर के खाने में निकले तार से उनके साथी की जीभ छिल गई।



विवि के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों ने बताया, सुबह नाश्ते में उन्हें जला पराठा मिला। उसके बाद सभी विद्यार्थी दोपहर करीब दो बजे भोजन करने मेस में गए।

आरोप है कि इसी दौरान एमसीए प्रथम वर्ष के छात्र अभिषेक कुमार अचानक खांसने लगे, आसपास के छात्रों ने कारण पूछा तो पता चला, पतला सा तार खाने संग मुंह में जाने से उनकी जीभ पर चोट लग गई। इस पर छात्र आगबबूला हो गए, उन्होंने मेस संचालक से भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल पूछे। इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर विद्यार्थी छात्रावास के बाहर एकत्रित हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि आए दिन खाने में बाल, कंकड़ और तार निकल रहे हैं।