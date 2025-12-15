परीक्षा केंद्र बना अखाड़ा! बरेली कॉलेज में छात्रों ने की पत्थरबाजी; थप्पड़ मारने को लेकर हुआ बवाल
बरेली कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्रों और प्राक्टोरियल बोर्ड के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि एक छात्र को थप्पड़ मारा गया, जिसके बाद छात्रों ने पत्थर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में रविवार शाम जमकर हंगामा हुआ। दोपहर में परीक्षा देने आए निजी कालेज के छात्र ने शिक्षकों के सामने अपशब्द कहे, जिस पर प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य ने उसके थप्पड़ जड़ दिया। इससे खफा छात्र के साथियों ने परीक्षा छूटने के बाद अचानक पत्थरबाजी कर दी, जिससे परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया। बचने के लिए शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक इधर-उधर भागते नजर आए।
कालेज में बीबीए पांचवें सेमेस्टर के को-करिकुलर विषय का पेपर तीसरी पाली में दोपहर दो बजे से चार बजे तक कराया जा रहा था। इससे पूर्व करीब 1:40 बजे बैरियर के पास प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम चेकिंग कर रही थी, तभी कुछ छात्र कक्षाओं की तरफ जाते हुए आपस में अपशब्द कहने लगे।
पास से गुजर रहे चीफ प्राक्टर व अन्य शिक्षकों ने छात्रों को रोककर डांटा, जिस पर वह शिक्षकों से बहस करने लगे। आरोप है कि एक छात्र के थप्पड़ मारा गया, जिसका विरोध करते हुए छात्र परीक्षा देने के लिए कक्ष में चले गए। इसके बाद शाम करीब चार बजे जब प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य बैरियर के पास खड़े होकर छात्रों को बाहर भेज रहे थे, तभी जिन छात्रों संग दोपहर में झड़प हुई थी। उन्होंने थप्पड़ मारने वाली बात पर विरोध करना शुरू कर दिया।
मामला बढ़ा तो शिक्षकों ने उन्हें जाने के लिए कहा, जिस पर छात्र बैरियर पार करते हुए आगे बढ़े और सड़क पर पड़े पत्थर फेंकने लगे। ऐसे में अफरातफरी का माहौल बन गया। बचने के लिए शिक्षक सुरक्षाकर्मी के कक्ष की ओर दौड़ने लगी, वहां से गुजर रहे कर्मचारी के पैर पर पत्थर लग गया।
भागकर दो छात्रों को पकड़ा
पत्थरबाजी के बीच शिक्षकों ने सुरक्षाकर्मियों की सहायता से घेराबंद कराते हुए दो छात्रों को पकड़ लिया, जिन्हें चीफ प्राक्टर कार्यालय बैठा लिया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने खुद को बीबीए का छात्र बताया। सूचना पर पुलिस और छात्रों के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। यहां प्राक्टोरियल बोर्ड की टीम संग गहमागहमी का माहौल बना रहा। छात्रों ने देर शाम माफीनामा लिखते हुए पत्थरबाजी करने वालों में शामिल नहीं होने की बात कही। इसके बाद उन्हें जाने दिया गया।
कालेज की ओर से लिखा गया पत्र
कालेज की ओर से घटनाक्रम में आरबीएमआइ के छात्रों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र लिखा गया है। इसमें आरबीएमआइ का केंद्र कालेज से हटाने की मांग की गई है। बता दें, बीते वर्ष भी बरेली कालेज के शिक्षक और आरबीएमआइ के छात्र के बीच तनाव का मामला चर्चा का विषय बना था।
कालेज में स्नातक की परीक्षा देने आए कुछ छात्रों ने प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों संग अभद्रता की। शाम को परीक्षा छूटने के बाद पश्चिमी गेट पर छात्रों ने पत्थरबाजी भी की, जिसमें एक कर्मचारी के पैर में चोट लगी। आरबीएमआइ के छात्रों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए रुवि से सेंटर हटाने का अनुरोध किया गया है।
- प्रो. आलोक खरे, चीफ प्राक्टर, बरेली कालेज
