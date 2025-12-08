Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NAAC एक्रीडिटेशन: रुविवि की सख्ती, संबद्ध कॉलेजों को 11 दिसंबर तक देनी होगी नैक से जुड़ी जानकारी

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:09 PM (IST)

    रूविवि ने नैक एक्रीडिटेशन को लेकर सख्ती दिखाई है। संबद्ध कॉलेजों को 11 दिसंबर तक नैक से जुड़ी जानकारी देनी होगी। ऐसा न करने पर कॉलेजों के खिलाफ कार्रव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रुहेलखंड व‍िश्‍वव‍िद्यालय

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को संबद्ध कालेजों से राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) से संबंधित जानकारी मांगी गई है। इसे 11 दिसंबर तक भेजना होगा, जिसमें कालेज का पूरा नाम, प्रकार, स्थापना वर्ष, नैक मूल्यांकन की वैधता अवधि और वर्तमान स्थिति जैसे बिंदु शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Untitled design (11)

    कुलसचिव हरीश चंद के अनुसार, संबद्ध महाविद्यालयों को नैक से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराना जरूरी है। इस जानकारी को निर्धारित प्रारूप में (हार्ड और साफ्ट कापी) ई-मेल पर 11 दिसंबर तक उपलब्ध कराएं, ताकि संकलित विवरण समय से शासन को भेजा जा सके। वहीं, जिन महाविद्यालयों ने अब तक नैक प्रत्यायन प्रक्रिया शुरू नहीं की है, वे तत्काल इसकी शुरुआत करें।

    बरेली कालेज में भी चल रहीं तैयारियां

    ऐतिहासिक बरेली कालेज को वर्ष 2013 में नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड मिला था। इसकी अवधि वर्ष 2017 में ही पूरी हो गई थी। उसके बाद अव्यवस्थाओं की वजह से महाविद्यालय की ओर से आवेदन नहीं किया जा सका। ऐसे में दस्तावेज तैयार करना तो दूर, रखरखाव भी मुश्किल हो गया। प्रबंध समिति और प्राचार्य के मध्य टकराव थमने के बाद अब कालेज नैक की तैयारी करने में जुटा है, लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें मरम्मतीकरण से लेकर नई कक्षाओं का निर्माण तक शामिल है।

    प्रवेश पर पड़ता है नैक का प्रभाव

    आधुनिक युग में छात्र-छात्राएं कालेज में मिलने वाली सुविधाओं को देखकर ही स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं। कोई भी विद्यार्थी 12वीं करने के बाद किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी वेबसाइट देखता है। जहां पर नैक के बारे में भी पढ़ता है, अगर नैक में अच्छा प्रदर्शन होता है तो विद्यार्थी प्रवेश लेना भी पसंद करते हैं।

     

    यह भी पढ़ें- अब लखनऊ-दिल्ली क्यों? बरेली IT पार्क तैयार, युवा करेंगे AI और टेक्नोलॉजी में शानदार करियर की शुरुआत!