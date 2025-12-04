अब लखनऊ-दिल्ली क्यों? बरेली IT पार्क तैयार, युवा करेंगे AI और टेक्नोलॉजी में शानदार करियर की शुरुआत!

कमलेश शर्मा, जागरण, बरेली। इंफार्मेशन टेक्नोलाजी (आइटी) सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के बढ़ते प्रयोग ने युवाओं का रोमांच बढ़ा दिया है। आइटी के क्षेत्र में पढ़ाई और रोजगार के लिए लखनऊ, आगरा, दिल्ली की दौड़ लगाने वाले रुहेलखंड मंडल के युवाओं के लिए बरेली में विहंगम आधुनिक आइटी पार्क बनकर तैयार हो गया है।

केंद्रीय राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग इलेक्ट्रानिकी जितिन प्रसाद के प्रयासों से बजट की अड़चन दूर हुई। अब इसी महीने इसे चालू कराने की तैयारी की जा रही है। देशभर से आइटी कंपनियों के कार्यालय खोलवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यूनिट लगाने पर उन्हें तीन साल तक किराए में छूट भी दी जा रही है। माना जा रहा है कि आइटी पार्क से युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुल जाएंगे।

शहर में दिल्ली रोड पर सीबीगंज क्षेत्र के खलीलपुर में दिसंबर 2023 में 18 करोड़ रुपये की लागत से दो साल पहले यहां निर्माण शुरू कराया गया था। प्रशासन ने साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स आफ इंडिया (एसटीपीआइ) को आठ हजार वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दी है। एसटीपीआइ वहां पहले चरण में 20 हजार वर्ग फीट भूमि पर आइटी पार्क का निर्माण करा रही है।

गाजियाबाद की वीके कंस्ट्रक्शन कंपनी आइटी पार्क का निर्माण कर रही है। इसमें दो बड़े सेक्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें डेटा सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर होंगे। इसके साथ ही आडिटोरियम, कांफ्रेंस हाल, मीटिंग रूम, कैफेटेरिया का निर्माण भी कराया जाएगा। चार मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुका है। फर्नीचर और फिनिशिंग का काम कराया जा रहा है।

दिल्ली से पहुंचे आर्किटेक्ट की निगरानी में आइटी पार्क को व्यवस्थित कराया जा रहा है। निर्माण जून तक ही पूरा होना था, लेकिन बजट की कमी से काम बाधित हुआ था। संज्ञान में आने पर केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने बजट की व्यवस्था कराई। पिछले दिनों उन्होंने निर्माणाधीन आइटी पार्क का जायजा लेकर दिसंबर में चालू करवाने की बात कही थी।

अब आइटी पार्क में बड़ी कंपनियों की यूनिट लगवाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। बाहर से आकर यूनिट लगाने वाली प्रोडेक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च बेस कंपनियों को तीन साल तक किराए में छूट दी जाएगी। पहली बार में 40 प्रतिशत, दूसरे साल 25 और तीसरे साल 15 प्रतिशत की छूट इन कंपनियों को दी जाएगी।

वहीं, सर्विस बेस कंपनियों को पहले साल में 20 प्रतिशत, दूसरे में 15 प्रतिशत और तीसरे साल में 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अनुसार आइटी पार्क के एक सेक्शन में न्यूनतम दरों पर टेबल भी उपलब्ध होंगी। यहां हाईस्पीड नेट का उपयोग किया जा सकेगा। स्टार्टअप लगाने की तैयारी कर रहे उद्यमी यहां आकर अपना काम आसानी से कर सकेंगे।