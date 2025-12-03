Language
    रिकॉर्ड ब्रेकिंग कटौती: इन दो सीटों से हजारों की संख्‍या में 'गायब' हुए वोटर्स

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    चुनाव आयोग के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों के तबादले के कारण दो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची संशोधन के बाद मतदाताओं की संख्या में कमी आएगी। आयोग ने म ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, जिसके बाद काफी हद तक स्थित नजर आने लगी है। अंतिम मतदाता सूची में शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। इन दो विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सात में 10 से 12 प्रतिशत वोट कटने के आसार हैं।

    चुनाव आयोग के आदेश पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है। उसमें से डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम, दिवंगत हो चुके मतदाताओं के नाम हटाए जाने हैं, ताकि सूची अद्यतन हो सके। बरेली जिले में 2025 की सूची के अनुसार 34.05 लाख से अधिक मतदाता हैं।

    सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्र भरवाने का काम करीब 80 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। सबसे पीछे शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां अभी 60 प्रतिशत भी काम नहीं हो पाया है। इस आंकड़े के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहर और कैंट में सबसे अधिक नाम कटेंगे।

    इसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि इन दो विधानसभा क्षेत्रों में ही तमाम सरकारी-अर्धसरकारी और प्राइवेट कार्यालय हैं, जिनमें तमाम लोग दूसरे जिलों व राज्यों के भी कार्यरत रहे हैं। बीते वर्षों में उनके तबादले हो गए या फिर सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने मूल स्थान चले गए। कई लोग पूर्व के वर्षों में दिवंगत भी हुए।

    इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तमाम लोग जो सुविधाओं के चलते शहरी क्षेत्र में आ बसे और यहीं वोटर कार्ड भी बनवा लिए, दो फार्म भरने पर कार्रवाई के डर से गांव में ही प्रपत्र जमा कर रहे हैं। वही, शहर से सटे भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 39 हजार वोटरों के नाम कटने की संभावना है। यह कुल मतदाताओं का करीब 10 प्रतिशत है। इस आधार पर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी इसी के लगभग नाम कट सकते हैं। वही, बरेली और कैंट विधानसभा क्षेत्र में यह आंकड़ा कही अधिक हो सकता है।

    डिजिटलाइजेशन का 72.12 काम पूरा

    एसआइआर का काम जिले में तेजी से चल रहा है, जिस कारण अब तक 72.12 गणना प्रपत्रों को आनलाइन अपलोड किया जा चुका है। इसमें सबसे तेजी से काम मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, जहां 81.42 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। नवाबगंज में 80.56, बहेड़ी में 79.33, भोजीपुरा में 77.99 प्रतिशत, आंवला में 76.68, बिथरीचैनपुर में 72.94 प्रतिशत और फरीदपुर में 70.11 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वही, बरेली कैंट में 57.79 प्रतिशत और शहर में 57.46 प्रतिशत ही कार्य हुआ है।

     

