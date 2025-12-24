खिलाड़ियों का अकाल: 242 कॉलेजों वाले विश्वविद्यालय में क्रिकेट के लिए नहीं जुटीं टीमें!

जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जा रही अंतर महाविद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विश्वविद्यालय से 242 कालेज संबद्ध होने के बावजूद मैदानों पर खिलाड़ियों का टोटा नजर आ रहा है।

मंगलवार को बरेली कालेज में आयोजित होने वाली अंतर महाविद्यालयी महिला क्रिकेट प्रतियोगिता इसका ताजा उदाहरण बनी, जहां पर्याप्त टीमें न पहुंचने के कारण मैच का आयोजन ही नहीं हो सका। खिलाड़ियों का ट्रायल लेकर चयन किया गया। बरेली कालेज के खेल मैदान पर महिला क्रिकेट टीमों के बीच मुकाबला होना था।

आयोजन स्थल पर प्रतिभागियों की संख्या इतनी कम रही कि मैच कराना संभव नहीं हो पाया। ऐसे में आयोजकों ने मौजूद कुछ गिने-चुने खिलाड़ियों का ट्रायल लेकर औपचारिकता पूरी की। प्रतियोगिताओं की बदहाली कालेजों की खेल के प्रति उदासीनता दर्शाती है, जहां खिलाड़ियों को भेजने और उनकी तैयारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय की खेल नीतियों और कालेजों की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती है।

दोपहर एक बजे हुआ ट्रायल प्रतियोगिता में जीएफ कालेज शाहजहांपुर, आर्य महिला कालेज शाहजहांपुर, साहू राम स्वरूप महिला कालेज, एसएस कालेज शहाजहांपुर, रुवि परिसर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें बरेली कालेज की टीम के अतिरिक्त किसी भी महाविद्यालय की पूरी टीम नहीं थी। ऐसे में प्रशिक्षक व अन्य खिलाड़ी काफी देर इंतजार करते रहे, दोपहर एक बजे ट्रायल कराया जा सका।