जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। संबद्ध महाविद्यालयों के लिए परीक्षा संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 33 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। यहां उत्तरपुस्तिकाएं भी जमा की जाएंगी। इसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के केंद्र भी शामिल हैं।

परीक्षा नियंत्रक के अनुसार महाविद्यालयों को परीक्षा संबंधी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बुधवार से स्नातक (बीए, बीएससी, बीकाम, बीबीए, बीएससी (गृहविज्ञान) तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरु हो रही हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्रों को प्रश्नपत्र व अन्य परीक्षा संबंधी दस्तावेज दिए जाने के लिए नोडल केंद्र बनाया गया है।

परीक्षा समाप्ति के बाद शाम पांच बजे तक (अपवाद को छोड़कर) उत्तर पुस्तिकाओं के लिफाफे संबंधित नोडल केंद्र (संकलन केंद्र) पर जमा किए जाएंगे। नोडल केंद्र प्रभारी संबद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए 30 मिनट पूर्व विवि से भेजी गए पत्र हस्तगत करें।