तैयारी पूरी: RU स्नातक परीक्षा 10 दिसंबर से, तुरंत देखें अपने 33 नोडल/संकलन केंद्र की सूची
रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। परीक्षा के लिए 33 नोडल केंद्र बनाए गए हैं, जहां उत्तरपुस्तिकाएं जमा होंगी।
जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक की परीक्षाएं 10 दिसंबर से शुरू होंगी। संबद्ध महाविद्यालयों के लिए परीक्षा संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 33 नोडल केंद्र बनाए गए हैं। यहां उत्तरपुस्तिकाएं भी जमा की जाएंगी। इसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल के केंद्र भी शामिल हैं।
परीक्षा नियंत्रक के अनुसार महाविद्यालयों को परीक्षा संबंधी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। बुधवार से स्नातक (बीए, बीएससी, बीकाम, बीबीए, बीएससी (गृहविज्ञान) तृतीय और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरु हो रही हैं। इसके लिए परीक्षा केंद्रों को प्रश्नपत्र व अन्य परीक्षा संबंधी दस्तावेज दिए जाने के लिए नोडल केंद्र बनाया गया है।
परीक्षा समाप्ति के बाद शाम पांच बजे तक (अपवाद को छोड़कर) उत्तर पुस्तिकाओं के लिफाफे संबंधित नोडल केंद्र (संकलन केंद्र) पर जमा किए जाएंगे। नोडल केंद्र प्रभारी संबद्ध स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्रों को प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए 30 मिनट पूर्व विवि से भेजी गए पत्र हस्तगत करें।
जिले में बनाए गए छह केंद्र
बरेली जिले में बरेली कालेज, गन्ना उत्पादक कालेज बहेड़ी, केसीएमटी, राजेंद्र प्रसाद पीजी कालेज मीरगंज, राजकीय कालेज फरीदपुर, डा. राममनोहर लोहिया राजकीय महाविद्यालय आंवला को नोडल केंद्र बनाया गया है।
शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक पूरा करें सर्वेक्षण
विवि की ओर से परिसर और संबद्ध कालेजों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कुलसचिव हरीश चंद के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय और उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सर्वेक्षण को अनिवार्य रूप से 29 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी यह कार्य अब त क पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में https://ntf.education.gov.in पर जाकर सर्वेक्षण को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
