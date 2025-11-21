Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुफिया टीमों के शक के घेरे में रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के 29 छात्र: वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर होगी अग्रिम कार्रवाई

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:31 PM (IST)

    दिल्ली विस्फोट के बाद रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के 29 कश्मीरी छात्रों पर खुफिया टीमों की पैनी नजर है। LIU ने सत्यापन के लिए इनका नाम, पता, संपर्क विवरण जम्मू-कश्मीर पुलिस को भेजा है। बरेली मंडल के मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की भी जांच जारी है, जिसके तहत एटीएस ने पीलीभीत मेडिकल कॉलेज का दौरा किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    रुहेलखंड यूनिवर्सिटी

    जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली विस्फोट के बाद जिलों में रहने वाले कश्मीरी विद्यार्थियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 29 कश्मीरी विद्यार्थियों पर भी खुफिया टीमों की नजर है। लोकल इंटेलीजेंस यूनिट ने इन सभी का ब्योरा एकत्र कर जम्मू-कश्मीर पुलिस को भेजा है। वहा की टीम से अपेक्षा की गई है कि इनका सत्यापन कर रिपोर्ट भेजें। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में जम्मू-कश्मीर के 16 विद्यार्थी बीटेक और 13 बीफार्मा की पढ़ाई कर रहे हैं। ये मूलरूप से बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा आदि स्थानों के रहने वाले हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन सभी विद्यार्थियों का नाम-पता, पंजीकरण की तिथि, घर का मूल पता, वर्तमान निवास, सुपरविजन, मेल आइडी, फोन नंबर आदि ब्योरा एकत्र किया गया है।

    इनके हास्टल के वार्डेन से भी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। कुलसचिव हरीश चंद्र ने बताया कि शासन स्तर से पत्र प्राप्त हुआ है, इसके आधार पर विद्यार्थियों की जानकारी जुटाई गई है। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कालेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे कश्मीर के छह विद्यार्थियों के सत्यापन में जम्मू-कश्मीर पुलिस से सहयोग मांगा गया है।

    इसके अलावा, शहर के दो निजी मेडिकल कालेजों से भी पूछा गया है कि जम्मू-कश्मीर के कितने एमबीबीएस छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी जानकारी भी एकत्र कर जम्मू-कश्मीर पुलिस को भेजी जाएगी ताकि सत्यापन कराया जा सके। बरेली कालेज में जम्मू-कश्मीर का एक छात्र शोध कार्य कर रहा है। उसका सत्यापन भी कराया जा रहा है।

    पीलीभीत में एटीएस कर रही जांच

    पीलीभीत के राजकीय मेडिकल कालेज में बुधवार रात को एटीएस पहुंची थी। बताया जाता है कि मेडिकल कालेज में कश्मीर के कुछ छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों, मूल निवासी आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। एटीएस गोपनीय जांच कर बुधवार रात को ही लखनऊ लौट गई थी। गुरुवार को स्थानीय अधिकारियों ने एटीएस आने की बात स्वीकारी थी। उनका कहना था कि कुछ छात्रों के बारे में जानकारी जुटाकर टीम लौट गई।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली : नाइजीरिया के छात्र ने एफआरआरओ की अनुमति बिना रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, प्राथम‍िकी दर्ज