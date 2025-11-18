Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली : नाइजीरिया के छात्र ने एफआरआरओ की अनुमति बिना रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, प्राथम‍िकी दर्ज

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नाइजीरिया के छात्र युसुफ बाला मुस्तफा ने बिना एफआरआरओ की अनुमति और फर्जी दस्तावेजों से प्रवेश लिया। वीजा बढ़ाने के आवेदन के दौरान मामला उजागर हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ और एक अन्य छात्र पर प्राथमिकी दर्ज की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नाइजीरिया के छात्र युसुफ बाला मुस्तफा ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की अनुमति के बिना प्रवेश ले लिया, वीजा अवधि समाप्त होने पर जब उसने आवेदन किया तो जांच में पकड़ में आ गया। आरोपित छात्र ने क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय लुधियाना का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है। इस बारे में जब छात्र युसुफ से पूछताछ की गई तो उसने दक्षिणी सूडान के युवक अयूब अली का नाम बताया कहा कि उसी ने दस्तावेज अपलोड किए थे। बारादरी थाने में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, नाइजीरिया देश का नागरिक युसूफ बाला मुस्तफा छात्र वीजा पर 19 जनवरी को बरेली आया था। इसके बाद यूसुफ ने 31 जनवरी को पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना में बीसीए कोर्स में प्रवेश लिया। इसके बाद 19 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएमएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। छात्र की वीजा अवधि 23 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2025 तक की है।

    उसने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि युसूफ बाला मुस्तफा ने जब सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना से महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएमएस में प्रवेश लिया तो नियम अनुसार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से स्थानांतरण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना था, लेकिन युसुफ ने बिना प्रमाण पत्र रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया।

    जब वीजा विस्तार के लिए आवेदन किया तो यूसुफ ने एक फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जो एफआरआरओ लुधियाना पंजाब से 11 फरवरी, 2025 को जारी होना दिखाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि छात्र ने सर्विस नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम एवं अन्य रिकार्ड का परिवर्तन कर अपलोड किया।

    इस बारे में जब पुलिस ने यूसुफ से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके सभी दस्तावेज और रिकार्ड दक्षिणी सूडान निवासी अयूब अली ने की थी जो वर्तमान में सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में अध्यनरत है। इस मामले में रुहेलखंड चौकी इंचार्ज के शिकायती पत्र पर बारादरी थाने में दोनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली में नर्सिंग छात्र को प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर बुलाकर जबरन शादी