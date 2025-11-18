जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में नाइजीरिया के छात्र युसुफ बाला मुस्तफा ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की अनुमति के बिना प्रवेश ले लिया, वीजा अवधि समाप्त होने पर जब उसने आवेदन किया तो जांच में पकड़ में आ गया। आरोपित छात्र ने क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय लुधियाना का फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है। इस बारे में जब छात्र युसुफ से पूछताछ की गई तो उसने दक्षिणी सूडान के युवक अयूब अली का नाम बताया कहा कि उसी ने दस्तावेज अपलोड किए थे। बारादरी थाने में दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी लिखी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, नाइजीरिया देश का नागरिक युसूफ बाला मुस्तफा छात्र वीजा पर 19 जनवरी को बरेली आया था। इसके बाद यूसुफ ने 31 जनवरी को पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना में बीसीए कोर्स में प्रवेश लिया। इसके बाद 19 जुलाई को महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएमएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। छात्र की वीजा अवधि 23 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2025 तक की है।

उसने वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि युसूफ बाला मुस्तफा ने जब सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना से महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएमएस में प्रवेश लिया तो नियम अनुसार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से स्थानांतरण पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना था, लेकिन युसुफ ने बिना प्रमाण पत्र रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया।

जब वीजा विस्तार के लिए आवेदन किया तो यूसुफ ने एक फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड किया जो एफआरआरओ लुधियाना पंजाब से 11 फरवरी, 2025 को जारी होना दिखाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि छात्र ने सर्विस नंबर, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम एवं अन्य रिकार्ड का परिवर्तन कर अपलोड किया।