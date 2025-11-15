बरेली में नर्सिंग छात्र को प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर बुलाकर जबरन शादी

जागरण संवाददाता, बरेली। अलग संप्रदाय के नर्सिंग छात्र-छात्राओं की दोस्ती के बाद ऐसा कलह हुआ कि प्रकरण थाने तक पहुंच गया। शनिवार को छात्र की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम छात्रा ने जबरन शादी कर ली। उससे दो लाख रुपये वसूलने के बाद अब रंगदारी मांगी जा रही।

दुष्कर्म की रिपोर्ट में समझौता करने के नाम पर 10 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। उनकी शिकायत के आधार पर बिथरी चैनपुर थाने में युवती, उसके पिता व भाई समेत चार के विरुद्ध रंगदारी मांगने, विश्वासघात करने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इससे पहले छात्रा की ओर से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी।

सुभाषनगर में रहने वाले कुशल पिछले वर्ष इंटर्नशिप के लिए बिथरी चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे। अनुसार, वहां उनकी मुलाकात मुस्लिम छात्रा से हुई, वह भी इंटर्नशिप करने गई थी। छात्र की मां के अनुसार, युवती ने कुशल से प्रेम संबंध का नाटक किया, फिर फीस भरने के बहाने दो लाख रुपये उधार ले लिए।