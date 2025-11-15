Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में नर्सिंग छात्र को प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर बुलाकर जबरन शादी

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:38 PM (IST)

    बरेली में एक नर्सिंग छात्र की मां ने मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें जबरन शादी और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। युवती ने छात्र पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और अब समझौते के लिए 10 लाख रुपये की मांग कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। अलग संप्रदाय के नर्सिंग छात्र-छात्राओं की दोस्ती के बाद ऐसा कलह हुआ कि प्रकरण थाने तक पहुंच गया। शनिवार को छात्र की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम छात्रा ने जबरन शादी कर ली। उससे दो लाख रुपये वसूलने के बाद अब रंगदारी मांगी जा रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुष्कर्म की रिपोर्ट में समझौता करने के नाम पर 10 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। उनकी शिकायत के आधार पर बिथरी चैनपुर थाने में युवती, उसके पिता व भाई समेत चार के विरुद्ध रंगदारी मांगने, विश्वासघात करने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इससे पहले छात्रा की ओर से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी।

    सुभाषनगर में रहने वाले कुशल पिछले वर्ष इंटर्नशिप के लिए बिथरी चैनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे। अनुसार, वहां उनकी मुलाकात मुस्लिम छात्रा से हुई, वह भी इंटर्नशिप करने गई थी। छात्र की मां के अनुसार, युवती ने कुशल से प्रेम संबंध का नाटक किया, फिर फीस भरने के बहाने दो लाख रुपये उधार ले लिए।

    बाद में उसने कुशल को बदायूं स्थित अपने घर बुलाया, वहां उसके स्वजन ने धमकी देकर दोनों की जबरन शादी करा दी। इसके बाद कुशल से कहा कि अब छात्रा की पढ़ाई के शेष पांच लाख रुपये भी उन्हें देने होंगे। कुशल ने इससे इन्कार कर दिया। यह भी कहा कि शादी वैध नहीं है, रिश्ता जबरन कराया गया है।

    इसके बाद कुशल ने उससे दूरी बना ली। इससे बौखलाई युवती ने बीते दिनों उनके विरुद्ध बिथरी चैनपुर थाने में प्राथमिकी करा दी। बाद में कहा कि समझौता कर लेगी मगर, 10 लाख रुपये देने होंगे।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली में पत्नी की जलाकर हत्‍या करने वाले पति को उम्रकैद, सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा