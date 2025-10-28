जागरण संवाददाता, बरेली। पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने दोषी माना। उसे उम्रकैद की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

घटना वर्ष 2018 की है। मृतक विवाहित की मां बेबी ने सिरौली थाने में प्राथमिकी लिखाई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी मोनी की शादी लीलौर निवासी मुकेश के साथ की थी। आरोप था कि, ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे। घटना से कुछ माह पूर्व मोनी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था जिसके बाद से वह मायके में रहने लगी। कुछ दिनों बाद आरोपित मुकेश व उसके स्वजन आए और मांफी मांगने के बाद मोनी को विदा कराकर ले गए।

25 मई 2018 को दोपहर तीन बजे मोनी की मां को सूचना मिली कि, मोनी को कमरे में बंद करके आग लगा दी गई है। घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। गांव वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने विवाहिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए मोनी ने दम तोड़ दिया।