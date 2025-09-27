Language
    UP Road Widening: यूपी के इन शहरों में 15 सड़कों की सुधरेगी सूरत, चौड़ीकरण के लिए 9.99 करोड़ रुपये आवंटित

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:24 PM (IST)

    बरेली मंडल की 15 सड़कों के लिए राज्य सड़क निधि से 9.99 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। यह बजट विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण और मरम्मत कार्यों के लिए आवंटित किया गया है। बरेली बदायूं पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में विभिन्न मार्गों के लिए धनराशि जारी की गई है जिससे इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को गति मिलेगी।

    मंडल की 15 सड़कों के लिए 9.99 करोड़ रुपये आवंटित

    जागरण संवाददाता, बरेली। सड़कों और पुलों के लिए निर्माण के लिए भेजे गए नवीन प्रस्तावों को स्वीकृति अभी नहीं मिली है, लेकिन पहले से चल रहे निर्माण कार्यों के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है। शनिवार को राज्य सड़क निधि से मंडल की 15 सड़कों के लिए 9.99 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    बरेली में एनएच 24 से गौसगंज सराय धारमपुर जरौली होते हुए फतेहगंज दातागंज मार्ग के लिए 120 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। मीरगंज से दिवना मार्ग से हुरहुरी होते हुए मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 210 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

    जहानाबाद रिछा के शेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 70.23 लाख रुपये जारी किए गए हैं। रूरिया मोड़ से दीपपुर तिराहा होते हुए गोपालपुर कपूरपुर मार्ग के लिए 14.10 लाख रुपये, रम्पुरा-अलीगंज-सिरौली मार्ग के विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के लिए 120 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

    बदायूं में वजीरगंज कसेर कटैया से विजय नगला वाया अर्सिस बर्खिन मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 300 लाख अवमुक्त किए गए हैं। पीलीभीत में ढकिया रंजीत के पास माला नदी सेतु पहुंच मार्ग के लिए 2.13 लाख रुपये अवमुक्त किए गए हैं।

    पीलीभीत-पूरनपुर-खटीमा मार्ग की मरम्मत के लिए 63.79 लाख रुपये जारी किए गए हैं। धरमंगतपुर रोड से खीरी नौबरामद मार्ग के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। पूरनपुर खटीमा मार्ग से टांडा गुलाबराय मार्ग के लिए 25 लाख रुपये जारी किया गया है। ग्राम माधोपुर में मंजीत सिंह प्रधान के घर से गुरुद्वारा तक के लिए 16 लाख रुपये अवमुक्त किया गया है।

    शाहजहांपुर में रसूलपुर गढिया संपर्क मार्ग पर आबादी भाग में सीसी व विशेष मरम्मत कार्य के लिए 5.50 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

    पुवायां निगोगी मार्ग से नहर पटरी संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत के लिए 3.47 लाख रुपये आवंटित किया गया है। गढ़िया रसूलपुर से कुंवरापुर संपर्क के आबादी भाग में सीसी और विशेष मरम्मत के लिए 12.66 लाख रुपये जारी किए गए हैं। डींगरपुर संपर्क मार्ग के आबादी भाग में सीसी रोड के लिए 13.96 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।