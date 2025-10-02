Language
    यूपी के इस शहर में 40 कब्जे हटेंगे... लाल निशान से मची खलबली, 56 करोड़ रुपये से CM ग्रिड योजना में सड़क निर्माण

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:38 AM (IST)

    बरेली में सीएम ग्रिड योजना के दूसरे चरण में सड़क निर्माण तेज़ी से हो रहा है। नगर निगम ने कोहाड़ापीर से कुदेशिया फाटक तक 40 से ज़्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए हैं जिनमें दुकानें और आवासीय भवन शामिल हैं। निगम ने कब्ज़ेदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। इस योजना से शहर में जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

    नैनीताल रोड पर एक भवन के दरवाजे पर लगाया गया लाल निशान। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। सीएम ग्रिड योजना फेस-टू के तहत सड़क निर्माण की कवायद तेज हो गई है। नगर निगम ने कोहाड़ापीर से कुदेशिया फाटक और प्रेम नगर धर्मकांटा तक 40 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। इसमें सूर्या वैंक्वेट हाल का बाहरी हिस्सा समेत कई अन्य काम्प्लेक्स, दुकान और आवासीय भवन के बाहरी हिस्से शामिल हैं। निगम ने सभी कब्ज़ेदारों को स्वयं से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है।

    सीएम ग्रिड योजना के तहत 2.7 किमी सड़क का किया जाना है चौड़ीकरण

    शहर में सीएम ग्रिड योजना फेस-वन में माडल टाउन क्षेत्र में 4.6 किमी सड़क को माडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 56 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है। उधर फेस-टू में कोहाड़ापीर से कुदेशिया फाटक और प्रेम नगर धर्मकांटा तक सड़क निर्माण का कार्य भी तेज कर दिया गया है। इसके लिए दोनों मार्गों के फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को चिह्नित कर कब्ज़ेदारों को चेतावनी दी जा रही है।

    कोहड़ापीर से कुदेशिया और प्रेम नगर धर्मकांटा तक माडल रोड का होगा कार्य

    मंगलवार तक 40 से अधिक कब्ज़े चिन्हित कर लिया गया। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना के तहत माडल रोड निर्माण के लिए सड़क और फुटपाथ पर कब्जे को चिन्हित कर कब्ज़ेदारों को चेतावनी दी जा रही है।

    इस तरह के हैं अतिक्रमण

    अतिक्रमण में कई दुकानों के छज्जे, आवासीय भवन व काम्प्लेक्स के दरवाजे समेत अन्य निर्माण हैं। इसको लेकर निगम का अतिक्रमण चिह्रित करने का अभियान अभी जारी है। कहा जा रहा है कि मार्ग के चौड़ीकरण के बाद कोहाड़ापीर के पास लग रहे जाम से काफी राहत मिल सकेगी। इसके लिए निगम की ओर से आमजन से सहयोग की अपील भी की जा रही है। साथ ही स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।