क्या आपकी EMI भी कम हुई? रेपो रेट में कटौती से होम लोन ग्राहकों को ₹500 करोड़ की राहत!

जागरण संवाददाता, बरेली। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने रेपो रेट में कमी कर दी है, जिससे होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। बैंक अधिकारियों की मानें तो आरबीआइ के इस फैसले के बाद लोगों को हर साल 500 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का फायदा होगा। खास बात यह भी इसका कोई असर बचत बैंक खाताधारकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज में कोई कटौती नहीं की गई है। आमतौर पर आरबीआइ जब भी रेपो रेट कम करती है तो सेविंग अकाउंट के ब्याज को भी घटा दिया जाता है।

होम लोन पर अभी तक न्यूनतम 7.95 प्रतिशत के ब्याज का भुगतान करना पड़ता था। जबकि दिसंबर से आरबीआइ ने इस ब्याज को कम कर रेपो रेट 7.50 प्रतिशत कर दिया है। मसलन, अगर किसी ने 10 लाख का गृह ऋण लिया है तो उसे सालभर की किस्तों में सात से आठ हजार तक की राहत मिली है।

बैंकों की डिस्ट्रिक को-आर्डिनेशन कमेटी यानी डीसीसी की रिपोर्ट देखते तो जिलेभर में एक अप्रैल से 30 जून 2025 तक दो अरब 88 लाख का होम लोन दिया गया था। चूंकि रेपो रेट इस साल 24 जनवरी से लागू है तो इस अवधि में जिले के बैंकों ने होम लोन के लिए 41 अरब 37 लाख रुपये जारी किए हैं।

जाहिर है कि इससे बैंकों से गृह ऋण लेने वाले ग्राहकों को हर साल करीब 500 करोड़ रुपये की सीधी राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि यह राहत उन ग्राहकों को ही मिलेगी, जिन्होंने 15 लाख रुपये से ज्यादा का ऋण लिया है। बैँक अधिकारियों का कहना है कि होम लेने वालों में करीब 80 प्रतिशत लोगों के लोन इस सीमा से ऊपर के ही है। इसलिए इसका फायदा बडी संख्या में ग्राहकों को मिलेगा।