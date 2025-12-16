Bareilly BDA की बंपर लॉटरी: रामगंगा नगर के 3 प्लॉट के लिए 130 दावेदार! प्लॉट की रिकॉर्ड तोड़ डिमांड
बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर योजना में तीन प्लॉटों के लिए 130 दावेदार सामने आए हैं, जिससे प्लॉटों की भारी मांग का पता चलता है। BDA जल्द ही इ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के रामगंगा नगर आवासीय योजना में भूखंडों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बीडीए की ओर से रामगंगा नगर आवासीय योजना, ग्रेटर बरेली और स्काई-वे-अपार्टमेंट के लिए मांगे गए आवेदन में सबसे अधिक डिमांड रामगंगा नगर में दिख रही है। 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक मांगे गए आवेदन में रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर-तीन में 72 वर्गमीटर के तीन भूखंडों के लिए सबसे अधिक 130 आवेदन आए हैं।
साथ ही रामगंगा नगर व ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के अलग-अलग सेक्टरों के 128 भूखंडों के लिए 354 आवेदन आए हैं। इन आवेदकों की किस्मत बुधवार को लाटरी ड्रा के जरिए खोली जाएगी। खुद के सपनों का घर बसाने के लिए आमजन के साथ निवेशकों की पहली पसंद रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना बन रही है।
प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर-एक ब्रह्मपुत्र इंक्लेव, 2, 3, 4, 6, 8 शिप्रा इंक्लेव, नौ शिवम इंक्लेव, दस सरयू इंक्लेव और ग्रेटर बरेली सेक्टर-चार में रिक्त विभिन्न श्रेणियों व क्षेत्रफल के 128 भूखंडों और कुदेशिया फाटक स्थित द स्काई-वे अपार्टमेंट में भवन आवंटन के लिए आवेदन के लिए 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक पंजीकरण खोला गया था, जिसमें कुल-354 आवेदन प्राप्त हुए है।
इसमें रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-तीन में 72 वर्गमीटर के तीन भूखंडों के लिए सर्वाधिक 130 आवेदन प्राप्त हुए है। भूखंडों की डिमांड लगातार बढ़ने से बीडीए अफसरों में भी उत्साह दिख रहा। बीडीए सचिव वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि भूखंड-भवन का आवंटन लाटरी ड्रा के जरिए 17 दिसंबर को दोपहर दो बजे से प्राधिकरण कार्यालय में किया जाना प्रस्तावित है।
