स्मार्ट मीटर के बैलेंस को लेकर विभाग ने दी ये जरूरी जानकारी, इस वजह से कम आएगा आपका बिल

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के उपभोक्ताओं के पोस्ट पेड मीटर प्री-पेड मीटर में बदले जा चुके हैं। पोस्टपेड मीटर के साथ जमा की गई सिक्योरिटी राशि का समायोजन प्रत्येक रिचार्ज पर बैलेंस के हिसाब से 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक समायोजित की जाएगी।

विद्युत विभाग की ओर से स्मार्ट प्री-पेड उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान कराने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई है। अवगत कराया गया कि पोस्टपेड मीटर को प्री-पेड में परिवर्तन के बाद जमा सिक्योरिटी राशि बिल में समायोजित की जाएगी।

उदाहरण देकर समझाया गया है कि अगर सिक्योरिटी राशि 700 रुपये जमा है। मीटर परिवर्तित होने के बाद बिल अगर 2,000 रुपये आया है तो 700 रुपये उसमें से घट जाएगा, 1,300 रुपये ही जमा करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी राशि 10,000 बकाया होने पर प्रत्येक रिचार्ज पर 10 प्रतिशत समायोजन होगा। 15,000 रुपये बकाया होने पर 15 प्रतिशत, 15 हजार से अधिक 20 हजार तक 20 प्रतिशत जबकि बीस हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत प्रतिमाह बिल में समायोजित होता रहेगा।

मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं जाएंगे। उपभोक्ता अपना बिल मोबाइल पर खुद देख सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर प्री-पेड हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत टेरिफ पर दो प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाता है, जिससे प्री-पेड मीटर की बिजली सस्ती हो जा रही है।

उन्होंने बताया कि शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक ग्रेस पीरियड, सार्वजनिक अवकाश, रविवार को किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, शून्य बैलेंस होने पर सूचित किया जाएगा, इसके बाद ही कनेक्शन काटा जाएगा।