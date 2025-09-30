Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मार्ट मीटर के बैलेंस को लेकर विभाग ने दी ये जरूरी जानकारी, इस वजह से कम आएगा आपका बिल

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:17 PM (IST)

    बरेली शहर में पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड में बदला गया है और सिक्योरिटी राशि को रिचार्ज पर समायोजित किया जाएगा। विद्युत विभाग ने गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार सिक्योरिटी राशि बिल में समायोजित होगी और बकाया राशि होने पर 10% से 25% तक का समायोजन होगा। स्मार्ट मीटर से रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी और उपभोक्ताओं को 2% की छूट मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्मार्ट मीटर रिचार्ज पर समायोजित होगी बैलेंस राशि

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के उपभोक्ताओं के पोस्ट पेड मीटर प्री-पेड मीटर में बदले जा चुके हैं। पोस्टपेड मीटर के साथ जमा की गई सिक्योरिटी राशि का समायोजन प्रत्येक रिचार्ज पर बैलेंस के हिसाब से 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक समायोजित की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत विभाग की ओर से स्मार्ट प्री-पेड उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान कराने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से विस्तृत गाइड लाइन जारी की गई है। अवगत कराया गया कि पोस्टपेड मीटर को प्री-पेड में परिवर्तन के बाद जमा सिक्योरिटी राशि बिल में समायोजित की जाएगी।

    उदाहरण देकर समझाया गया है कि अगर सिक्योरिटी राशि 700 रुपये जमा है। मीटर परिवर्तित होने के बाद बिल अगर 2,000 रुपये आया है तो 700 रुपये उसमें से घट जाएगा, 1,300 रुपये ही जमा करना पड़ेगा।

    अगर सिक्योरिटी राशि 10,000 बकाया होने पर प्रत्येक रिचार्ज पर 10 प्रतिशत समायोजन होगा। 15,000 रुपये बकाया होने पर 15 प्रतिशत, 15 हजार से अधिक 20 हजार तक 20 प्रतिशत जबकि बीस हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत प्रतिमाह बिल में समायोजित होता रहेगा।

    मुख्य अभियंता जोन प्रथम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद मीटर रीडर रीडिंग लेने नहीं जाएंगे। उपभोक्ता अपना बिल मोबाइल पर खुद देख सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर प्री-पेड हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत टेरिफ पर दो प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाता है, जिससे प्री-पेड मीटर की बिजली सस्ती हो जा रही है।

    उन्होंने बताया कि शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक ग्रेस पीरियड, सार्वजनिक अवकाश, रविवार को किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, शून्य बैलेंस होने पर सूचित किया जाएगा, इसके बाद ही कनेक्शन काटा जाएगा।

    यूपीपीसीएल स्मार्ट एप का करें उपयोग

    मुख्य अभियंता ने उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल स्मार्ट एप का उपयोग करने का सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर अपनी आइडी बना लें। ओटीपी आधारित इस एप से कनेक्शन, बैलेंस, रिचार्ज की जानकारी समेत अन्य सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी।