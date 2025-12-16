उपहारों का आदान-प्रदान करते थे 'दोस्त': पूनम सिन्हा ने धर्मेंद्र और शत्रुघ्न की गहरी दोस्ती का किया खुलासा

हिमांशु अग्निहोत्री, जागरण, बरेली। शत्रुघ्न सिन्हा और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अपने जन्मदिन पर मिले उपहारों को आपस में बदल लेते थे। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। अगर धर्मेंद्र को कोई बहुत हंसाता था तो वह शत्रुघ्न हैं, दोनों मिलने पर खूब बातें किया करते थे। अब उनकी कमी बहुत खलती है। यह बातें सोमवार को शहर में आईं अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने कहीं।

मुंबई से आईं अभिनेत्री और पूर्व सांसद पूनम सिन्हा, पुत्रवधू तरुणा सिन्हा और फिल्म डायरेक्टर मीनू चटर्जी ने सोमवार को शहर में तमाम स्थानों पर चहलकदमी की। शहर में रिश्तेदारों से मिलने पहुंची पूनम ने जागरण संग विचार साझा करते हुए अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया।

कहा, वह बड़े भाई की तरह थे, उनसे हमेशा ही बहुत प्यार मिला। उनकी कमी हमेशा खलेगी। बेटी सोनाक्षी के इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंडिंग पर रहने के सवाल पर कहा, बेटी अपने करियर में अच्छा कर रही है। वह परिवार संग खुश है। घर में सब सकारात्मक चल रहा है।

युवा एक्टर को दिया सफलता का मंत्र पूनम ने कहा, दर्शकों की रुचि ओटीटी में बढ़ रही है, वहां रिलीज होने वाली कंटेट हिट भी हो रहा है। बालीवुड में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं को आत्मविश्वास, एकाग्रता, संतुलन और परिश्रम जैसे बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, तभी वह कामयाब हो सकते हैं।

राजनीति से बना ली है दूरी राजनीति में वापसी के सवाल पर पूनम सिन्हा ने कहा, उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली है। उनके और शत्रुघ्न के राजनीतिक विचार भले ही अलग हैं, लेकिन घर में ये बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। फिलहाल दोबारा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है।

शहर में फिल्म-वेब सीरिज शूटिंग की अपार संभावनाएं फिल्म डायरेक्टर मीनू चटर्जी ने कहा, बरेली बहुत अच्छा शहर है, यहां के झुमका, बर्फी, सुरमा के बारे में बहुत सुना है। यहां बहुत विकास हो गया है। फिल्म और वेबसीरीज शूटिंग की शहर में अपार संभावनाएं हैं।