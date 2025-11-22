पीलीभीत बाइपास पर नई टाउनशिप का भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य साथ-साथ, 2275 किसान होंगे लाभान्वित

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पीलीभीत बाइपास रोड पर प्रस्तावित नई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ ही विकास कार्य भी शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए बीडीए अधिकारियों ने सेक्टर-वार विकास कार्यों की कार्ययोजना बनाना शुरु कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण के साथ ही परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए बीडीए की ओर से करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विकास के बाद अब पीलीभीत बाइपास रोड पर नई टाउनशिप के विकास की योजना बनाई है। इसके लिए नौ गांव के 267 हेक्टेयर भूमि की खरीदने की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि प्राधिकरण इसी माह से भूमि अधिग्रहण शुरु कर देगा। भूमि खरीदने के साथ ही सेक्टर-वार विकास कार्य भी शुरु कर दिया जाएगा। इसमें सड़क, सीवर-नाला, पार्क और विद्युत उपकेंद्रों के लिए कार्ययोजना पर कार्य शुरु कर दिया गया है।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि पीलीभीत बाइपास-बड़ा बाइपास रोड पर विकसित हो रही नई आवासीय योजना में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के सृजन किए गए हैं। साथ ही 45, 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड, आंतरिक सड़कों की चौड़ाई भी 18 मीटर तक रखी गयी है। भूमिगत लाइनें, एम्यूजमेन्ट पार्क, कम्युनिटी सेंटर, होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, साइबर सिटी, मल्टीप्लैक्स आदि की स्थापना का खाका खींचा गया है।