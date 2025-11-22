Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत बाइपास पर नई टाउनशिप का भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य साथ-साथ, 2275 किसान होंगे लाभान्वित

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:22 PM (IST)

    बरेली में पीलीभीत बाइपास रोड पर नई टाउनशिप का विकास तेज़ी से होगा। बीडीए भूमि अधिग्रहण के साथ ही विकास कार्य भी शुरू करेगा। नौ गांवों की 267 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे 2275 किसानों को लाभ होगा। योजना में आवासीय और व्यावसायिक भूखंड, चौड़ी सड़कें, पार्क और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही परियोजना का उद्घाटन करने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के पीलीभीत बाइपास रोड पर प्रस्तावित नई टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण के साथ ही विकास कार्य भी शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए बीडीए अधिकारियों ने सेक्टर-वार विकास कार्यों की कार्ययोजना बनाना शुरु कर दिया गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण के साथ ही परियोजना को धरातल पर उतारने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए बीडीए की ओर से करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने रामगंगा नगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विकास के बाद अब पीलीभीत बाइपास रोड पर नई टाउनशिप के विकास की योजना बनाई है। इसके लिए नौ गांव के 267 हेक्टेयर भूमि की खरीदने की तैयारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि प्राधिकरण इसी माह से भूमि अधिग्रहण शुरु कर देगा। भूमि खरीदने के साथ ही सेक्टर-वार विकास कार्य भी शुरु कर दिया जाएगा। इसमें सड़क, सीवर-नाला, पार्क और विद्युत उपकेंद्रों के लिए कार्ययोजना पर कार्य शुरु कर दिया गया है।

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि पीलीभीत बाइपास-बड़ा बाइपास रोड पर विकसित हो रही नई आवासीय योजना में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों के सृजन किए गए हैं। साथ ही 45, 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड, आंतरिक सड़कों की चौड़ाई भी 18 मीटर तक रखी गयी है। भूमिगत लाइनें, एम्यूजमेन्ट पार्क, कम्युनिटी सेंटर, होटल, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, साइबर सिटी, मल्टीप्लैक्स आदि की स्थापना का खाका खींचा गया है।

    इन नौ गांव के 2275 किसानों से भूमि खरीदने की योजना

    दिल्ली-लखनऊ बड़ा बाइपास व बरेली-पीलीभीत राजमार्ग से सटे क्षेत्र में नए टाउनशिप के विकास की योजना बनाई गई है। इसके लिए ग्राम अडुपूरा जागीर, आसपुर खूबचंद, अहिलादपुर, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर, नवदिया कुर्मियान की कुल 267.19 हेक्टेयर भूमि चिह्रित कर परिसंपत्तियों का भी चिह्राकन कर लिया गया है। जिसमें 2275 भू-स्वामियों-कृषकों से भूमि खरीदी जाएगी। योजना में 255.52 हेक्टेयर निजी भूमि व 11.66 हेक्टेयर ग्राम समाज-शासकीय भूमि है।

     

    यह भी पढ़ें- Bareilly Development Authority: मास्टर प्लान के साथ 35 नए गांवों में अवैध निर्माण होगा नियमित, बीडीए की बड़ी पहल