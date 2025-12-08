Language
    टाइम पर उड़ान, टेंशन खत्म! इंडिगो फ्लाइट्स की 'लेटलतीफी' पर लगा ब्रेक

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को समय पर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे यात्रियों को अब उड़ान में देरी की समस्या से छुटकारा मिल गया है। समय पर उड ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। इंडिगो एयरलाइंस की हवाई सेवा धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि अभी भी फ्लाइट्स बिलकुल समय से नहीं उड़ा पा रही है कि विलंब होने का समय अधिकतम 22 मिनट ही है। ऐसे में यात्रियों को कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा रहा है। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है है कि जल्द ही हवाई सेवा बिलकुल सामान्य हो जाएगी।

    कई दिनों से तकनीकी दिक्कतों से चलते इंडिगो एयरलाइंस की हवाई सेवा काफी प्रभावित रही है। रविवार को भी मुंबई-बरेली-मुंबई हवाई सेवा मामूली रूप से प्रभावित रही। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि इस फ्लाइट्स को दोपहर दो बजकर 20 मिनट पर आना था लेकिन यह 22 मिनट देरी से 2.43 बजे बरेली एयरपोर्ट पर उतरी। जबकि इसकी वापसी का समय 2.55 मिनट है लेकिन यह फ्लाइट्स 3.41 बजे मुंबई के लिए रवाना हो सकी।

    ये फ्लाइट्स कुछ खास विलंब तो नहीं थी लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की हवाई सेवा का संचालन शेड्यूल के हिसाब से बिलकुल समयानुसार नहीं हो पा रहा है। एक दिन पहले भी बेंगलुरू-बरेली-बेंगलुरू की फ्लाइट्स करीब 10 मिनट विलंब से उड़ी थी। अधिकारियों का कनहा है कि उड़ान सेवाएं धीरे-धीरे पटरी पर लौटनी शुरू हो गई। एक-दो दिन में उड़ान पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी।

    फरवरी में कुशीनगर के लिए उड़ान सेवा शुरू कराने की तैयारी

    बरेली-कुशीनगर-बरेली के लिए उड़ान सेवा के फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है। इस फ्लाइट्स को शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के अधिकारी काफी समय से प्रयासरत है लेकिन इसमें कोई न कोई पेच फंस रहा था। अब भी औपचारिकताओं को पूरा करा लिया गया है। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से मंजूरी मिलनी बाकी रह गई है।

    बरेली एयरपोर्ट से अभी बरेली-बेंगलुरू-बरेली और बरेली-मुंबई-बरेली की हवाई सेवाएं ही उपलब्ध है। काफी समय से कुशीनगर के लिए उड़ान सेवा चालू कराने की कोशिश चल रही है। कुछ समय पहले जेट विंग्स ने यहां के लिए 88 सीटर विमान को शुरू कराने के लिए हामी भरी थी।

    इसके लिए अधिकारियों ने सर्वे सहित दूरी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली है। एयरपोर्ट अथारिटी के लिए महानिदेशक अवधेश अग्रवाल ने बताया कि डीजीसीए के पास अंतिम मंजूरी के लिए फाइल पहुंच गई है। इस मुहर लगते ही यह हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इधर, इस रूट के लिए उड़ान फरवरी से प्रारंभ कराने की तैयारी है।

     

