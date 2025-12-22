Language
    MJPRU ने दी राहत: परीक्षा फॉर्म की बढ़ी डेट और शोध प्रवेश परीक्षा (RET) की तिथि घोषित, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:19 PM (IST)

    रुहेलखंड व‍िश्‍वव‍िद्यालय

    जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने की तिथि विस्तारित कर दी गई है। संबद्ध कालेज के विद्यार्थी 31 दिसंबर और विवि परिसर के छात्र-छात्राएं 24 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

    परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, संबद्घ महाविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के फार्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से आनलाइन भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 22 दिसंबर निर्धारित की गई थी। अब विद्यार्थी 31 दिसंबर तक परीक्षा फार्म भर सकेंगे।

    फार्म महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 01 जनवरी तय की गई है। दो दिसंबर तक कालेज आवेदन पत्र आनलाइन सत्यापित करेंगे। आवेदन पत्र विवि की वेबसाइट mjpru.samarth.edu.in पर उपलब्ध होगें।

    अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के तहत संचालित पाठ्यक्रम में 500 रुपये विकास शुल्क छात्रों से एकत्र कर एक मुश्त ड्राफ्ट के माध्यम से विवि में जमा करना होगा।

    24 दिसंबर तक भरे जाएंगे फार्म

    विश्वविद्यालय परिसर की मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के स्नातक व स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर के मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र 12 दिसंबर से से समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। अब विद्यार्थी 24 दिसंबर तक परीक्षा फार्म भर सकेंगे। वहीं, परीक्षा फार्म विभाग में 26 जनवरी तक जमा किए जाएंगे।

    11 जनवरी को होगी शोध प्रवेश परीक्षा

    शोध प्रवेश परीक्षा (आरईटी) का आयोजन 11 जनवरी को बरेली, लखनऊ और गाजियाबाद के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शोध निदेशालय के निदेशक प्रो. आलोक श्रीवस्तव ने कहा, अभ्यर्थी अपडेट के लिए नियमित रूप से शोध निदेशालय की वेबसाइट www.mjprudor.ac.in को देखते रहें।

    विषय परिवर्तन की समस्या बरकरार

    स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के समय जिन विषयों (मेजर, माइनर, वोकेशनल विषय) का चयन किया था। उनमें परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने अपने स्तर से साइबर कैफे के माध्यम से परिवर्तन कर दिया है। बरेली कालेज की ओर से प्रवेश निरस्त होने का नोटिस जारी होने के बाद समाधान के लिए विद्यार्थी विवि से लेकर कालेज तक भटक रहे हैं।

     

